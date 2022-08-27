Son dakika: 2. Abdülkerim Bardakcı vakası! Galatasaray ve Fenerbahçe, Leo Ortiz için devrede...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona büyük bir coşkuyla giren iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrolarına birçok oyuncu takviyesi yapan ve rotasyonunu genişleten her iki kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelmişti. Oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda Fenerbahçe masadan kalkmış ve Galatasaray transferi bitirmişti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SONRASI YENİ DERBİ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından bir isim için daha karşı karşıya...

Sarının lacivert tarafı şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, kırmızı tarafı 8 futbolcuya imza attırdı. Takviyelerini sürdürmek isteyen iki dev kulübün ortak hedefi olan yıldız isim ortaya çıktı.

BU KEZ LEO ORTIZ İÇİN YARIŞTALAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi takımlarından Bragantino'da top koşturan savunma oyuncusu Leo Ortiz için kıyasıya bir yarış halinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, yeni transfer Gustavo Henrique'den istenen verim alınamaması ve Attila Szalai'nin satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncuyu transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Galatasaray ise savunma hattındaki problemi çözmek ve Victor Nelsson'un olası satışına karşın Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.

ŞARTLAR EŞİT

İki kulübün de transferde şanslarının eşit olduğu belirtilirken, Bragantino'nun istediği bonservis bedeli de belli oldu.

İSTENİLEN BONSERVİS BEDELİ

Brezilya temsilcisi, Leo Ortiz için Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6 milyon euro'luk bir bonservis istediği ifade edildi.

ORTIZ SICAK BAKIYOR

Öte yandan oyuncunun Brezilya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için Avrupa'da boy göstermek istediği aktarıldı.