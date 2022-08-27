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Son dakika: 2. Abdülkerim Bardakcı vakası! Galatasaray ve Fenerbahçe, Leo Ortiz için devrede...

27.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Zaman zaman transferde karşı karşıya gelen iki dev kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı için yarışa girmişti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin istediği stoper, kararını sarı - kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. İki kulüp, bu kez başka bir savunma oyuncusu Leo Ortiz için karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona büyük bir coşkuyla giren iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrolarına birçok oyuncu takviyesi yapan ve rotasyonunu genişleten her iki kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelmişti. Oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda Fenerbahçe masadan kalkmış ve Galatasaray transferi bitirmişti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SONRASI YENİ DERBİ

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından bir isim için daha karşı karşıya...

Sarının lacivert tarafı şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, kırmızı tarafı 8 futbolcuya imza attırdı. Takviyelerini sürdürmek isteyen iki dev kulübün ortak hedefi olan yıldız isim ortaya çıktı.

BU KEZ LEO ORTIZ İÇİN YARIŞTALAR

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi takımlarından Bragantino'da top koşturan savunma oyuncusu Leo Ortiz için kıyasıya bir yarış halinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, yeni transfer Gustavo Henrique'den istenen verim alınamaması ve Attila Szalai'nin satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncuyu transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

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Galatasaray ise savunma hattındaki problemi çözmek ve Victor Nelsson'un olası satışına karşın Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.

ŞARTLAR EŞİT

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İki kulübün de transferde şanslarının eşit olduğu belirtilirken, Bragantino'nun istediği bonservis bedeli de belli oldu.

İSTENİLEN BONSERVİS BEDELİ

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Brezilya temsilcisi, Leo Ortiz için Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6 milyon euro'luk bir bonservis istediği ifade edildi.

ORTIZ SICAK BAKIYOR

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Öte yandan oyuncunun Brezilya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için Avrupa'da boy göstermek istediği aktarıldı.

İŞTE FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİLERİNİN UNUTULMAZLARI

03.05.1989'da oynanan karşılaşma derbi tarihinin en unutulmaz maçları arasına girdi. Galatasaray kendi sahasına oynadığı bu maçta 3-0 öne geçer. Ancak ikinci yarıda 4 gol birden bulan sarı lacivertliler maçı inanılması güç bir şekilde lehine çevirmeyi başarır...

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK
1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor.

"ULABATLI" SOUNESS

"ULABATLI" SOUNESS
Dönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti...

TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE

TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE
1991 yılında Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla ve bir lig maçında ilk kez Ali Sami Yen'dedir. Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Tanju Çolak, o gün attığı iki golle sarı-kırmızılı taraftarları selamlar.

FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU

FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU
Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor. Daha bir hafta önceki maçta Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Saffet Sancaklı, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golünü atıyor. Ligin daha 4. haftasında Terim istifasını yönetime sunuyor ama yönetim istifayı kabul etmeyince Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası o gün başlıyor.
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