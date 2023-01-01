Son dakika: 2023'ün ilk bomba transferi Fenerbahçe'den! Türkiye'de iz bırakmıştı, sarı - lacivertli formayla geri dönüyor: Alexander Sörloth!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 16. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. FIFA Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklanan Joao Pedro'nun yerine transfer düşünen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.