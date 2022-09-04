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Son dakika: A Milli Basketbol Takımımıza çirkin saldırı! Gürcistan maçında skandal olay...

04.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket 2022 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin normal süresinin son periyodunda bitime 4:48 süre kala Furkan Korkmaz ile rakip takımdan Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın uzamasının ardından iki takım sporcuları ile hakemler araya girerek iki oyuncuyu ayırdı. Daha sonda hakemler yaşanan gerginliği izleyerek, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'yi diskalifiye etti.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi. A Milli Takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti.

MAÇ SONUNDA SKANDAL

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Maç sırasında Gürcü oyuncu Duda Sanadze, herkesin fark edeceği şekilde oyuncumuz Furkan Korkmaz'a hakaretler yağdırdı. Korkmaz, bu olay sonrasında Sanadze'ye tepki gösterdi. Tüm oyuncuların dahil olduğu gerginlik sonrası Furkan ve Sanadze hakem tarafından oyundan diskalifiye edildi.

SOYUNMA ODASI KARIŞTI

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Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada hem milli takım heyetinden hem de güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği fark edildi.

O anlarda neler yaşandığı A Milli Basketbol Takımımızın antrenörü Hakan Demir açıkladı.

"KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

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Hakem kararına yaptığı itiraz nedeniyle Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi nedeniyle basın toplantısında konuşan Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." açıklamasını yaptı.

KARŞILAŞMADA YAŞANANLAR

Taraftarları önünde oynanan maça hızlı başlayan Gürcistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle 5. dakikaya 10-5 önde girdi. Savunmasını sertleştirerek rakibinin hızını kesen A Milli Takım, organize hücumlarla kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Cedi Osman'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 12. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan ay-yıldızlı takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Gürcistan, 19. dakikada 33-29 öne geçti. A Milli Takım bu periyotta sadece 8 sayı üretirken, Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, 25. dakikaya 43-41 Gürcistan'ın üstünlüğüyle devam edildi. Hücumda bir türlü ritim bulamayan ve savunmada da zaman zaman zorlanan A Milli Takım karşısında McFadden, Shermadini ve Andronikashvili ile etkili olan Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.

Dördüncü periyoda Alperen Şengün, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 33. dakikada skoru 55-55 yaptı. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden ve takımların birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı çekişmeli maçta son dakikaya 66-66 berabere girildi. Son dakikada Gürcistan yaptığı ilk hücumdan boş dönerken, A Milli Takım, Alperen Şengün'ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan'ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.

A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan'ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN

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