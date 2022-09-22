Son dakika: A Milli Takımımız, Lüksemburg karşısında geri dönemedi! Beklenmedik sonuç...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Kırmızı - beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 9. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Rodrigues'ten geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, gruptaki ilk kez puan kaybetti ancak 13 puanla liderliği garantiledi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Üst üste 2. kez beraberlik alan Lüksemburg ise 8 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Ay-Yıldızlılar, 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları deplasmanına gidecek. Lüksemburg ise Litvanya'yı ağırlayacak.

KUNTZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.

İSMAİL YÜKSEK VE ONUR BULUT YEDEK

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği İsmail Yüksek ve Onur Bulut'u yedekler arasında tuttu.

Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Serdar Gürler yer aldı.