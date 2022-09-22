SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: A Milli Takımımız, Lüksemburg karşısında geri dönemedi! Beklenmedik sonuç...

Son dakika: A Milli Takımımız, Lüksemburg karşısında geri dönemedi! Beklenmedik sonuç...

22.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, oldukça hızlı başladı. Ay-Yıldızlılar, üç kez geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan ilk kez milli formayı giyen İsmail Yüksek, 87. dakikada eşitliği getiren golü attı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Kırmızı - beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan çıkmadı.

2022-09-22T184318Z_1007959539_UP1EI9M1G04TE_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-TUR-LUX-REPORT (Large)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takımımızın gollerini 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 9. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Rodrigues'ten geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, gruptaki ilk kez puan kaybetti ancak 13 puanla liderliği garantiledi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Üst üste 2. kez beraberlik alan Lüksemburg ise 8 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Ay-Yıldızlılar, 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları deplasmanına gidecek. Lüksemburg ise Litvanya'yı ağırlayacak.

KUNTZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

2022-09-22T184211Z_1555175718_UP1EI9M1FY8TC_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-TUR-LUX-REPORT (Large)

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.

İSMAİL YÜKSEK VE ONUR BULUT YEDEK

AA-20220922-28968367-28968364-TURKIYE_LUKSEMBURG (Large)

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği İsmail Yüksek ve Onur Bulut'u yedekler arasında tuttu.

Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Serdar Gürler yer aldı.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Lüksemburg Türkiye Stefan Kuntz İsmail Yüksek son dakika haberler a milli takım son dakika haberleri aday dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Putin kısmi seferberlik ilan etti! Rusya'dan Antalya'ya akın başladı... Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı

Putin kısmi seferberlik ilan etti! Rusya'dan Antalya'ya akın başladı... Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Ortalığı karıştırdı! Sezon sonu veda...

Ortalığı karıştırdı! Sezon sonu veda...

Mourinho, Galatasaray'a transfer yapıyor!

Mourinho, Galatasaray'a transfer yapıyor!

Cristiano Ronaldo'yu geri çağırdılar!

Cristiano Ronaldo'yu geri çağırdılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.