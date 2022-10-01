Son dakika: Adana Demirspor ile Galatasaray yenişemedi! Liderlik koltuğu el değiştirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma adeta nefesleri kesti. Bir kırmızı kartın çıktığı, iki takımın da birçok pozisyona girdiği maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.