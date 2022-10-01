Son dakika: Adana Demirspor ile Galatasaray yenişemedi! Liderlik koltuğu el değiştirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma adeta nefesleri kesti. Bir kırmızı kartın çıktığı, iki takımın da birçok pozisyona girdiği maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 43. ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
YENİ LİDER BAŞAKŞEHİR
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 17 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 17 puanla 2. sıraya geriledi ve liderliği Başakşehir'e kaptırdı.
Galatasaray, gelecek haftayı BAY geçecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
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Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı kırmızılı futbol takım, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ilk 11'le çıktı.
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