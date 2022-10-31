Son dakika: Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran sözler! "Erden Timur ve Fatih Terim..."

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaya kadar 3 maçlık bir kazanamama serisi olan sarı - kırmızılılar, Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Sarı - kırmızılılar, aldığı galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı.
AHMET ÇAKAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI
ELEŞTİRİ ALMIŞTI
Galatasaray'da 3 maçlık kazanamama serisi ve ortaya konan futbol, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.
ORTAYA İDDİALAR ATILMIŞTI
Sarı - kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırmayı planladığı ve alternatif adayları belirlediği iddia edilmişti.
FATİH TERİM
Galatasaraylı taraftarlar ise Fatih Terim ismini gündeme getirmişti.
AHMET ÇAKAR'DAN OLAY SÖZLER
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamalarda çok konuşulacak ifadeler kullandı.
"ERDEN TİMUR, GETİRMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Fatih Terim'i istemediğini dile getiren Çakar, "Erden Timur ile Fatih Terim'in arası iyi değil. Erden Timur, Galatasaray'a Fatih Terim'i getirmemek için her şeyi yapıyor." dedi.