Son dakika: Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran sözler! "Erden Timur ve Fatih Terim..."

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaya kadar 3 maçlık bir kazanamama serisi olan sarı - kırmızılılar, Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Sarı - kırmızılılar, aldığı galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı.