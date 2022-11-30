Son dakika: 'Alo, ben Jorge Jesus!' Fenerbahçe'nin hocasından Willyan Rocha'ya özel transfer telefonu...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transfer için kolları sıvadı. Sezon başından bu yana maç kadrolarında rotasyon yapan ve genellikle başarılı olan Portekizli çalıştırıcı, savunma hattındaki alternatifsizlikten dolayı Attila Szalai'yi dinlendirme şansı bulamamıştı.
Basın toplantılarında önceliğinin stoper transferi olacağının altını çizen Jorge Jesus, istediği oyuncu için bizzat harekete geçti.
Sezon boyunca birçok kez üçlü savunma sistemiyle sahaya çıkan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yönetime listesini sunmuştu.
Özellikle sağ stoper bölgesi için bir takviye düşünen deneyimli çalıştırıcı, Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Willyan Rocha'yı telefonla ayarak durumunu sordu.
Jorge Jesus'un Portekiz Ligi'nden iyi tanıdığı oyuncunun transferinin tamamlanmasını istediği öne sürüldü.
Boyu 1.91 olan stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.