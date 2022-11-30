Son dakika: 'Alo, ben Jorge Jesus!' Fenerbahçe'nin hocasından Willyan Rocha'ya özel transfer telefonu...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transfer için kolları sıvadı. Sezon başından bu yana maç kadrolarında rotasyon yapan ve genellikle başarılı olan Portekizli çalıştırıcı, savunma hattındaki alternatifsizlikten dolayı Attila Szalai'yi dinlendirme şansı bulamamıştı.