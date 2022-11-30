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Son dakika: 'Alo, ben Jorge Jesus!' Fenerbahçe'nin hocasından Willyan Rocha'ya özel transfer telefonu...

30.11.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kadrosunda her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Portekizli çalıştırıcı bir tek savunma hattında manevra şansına sahip olamamıştı. Kriterlerine uygun bir stoper arayan Jesus, gözüne CSKA Moskova'da forma giyen Willyan Rocha'yı kestirdi. Tecrübeli hoca, oyuncuyu bizzat aradı.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transfer için kolları sıvadı. Sezon başından bu yana maç kadrolarında rotasyon yapan ve genellikle başarılı olan Portekizli çalıştırıcı, savunma hattındaki alternatifsizlikten dolayı Attila Szalai'yi dinlendirme şansı bulamamıştı.

JORGE JESUS'TAN ÖZEL TELEFON

BİZZAT HAREKETE GEÇTİ

BİZZAT HAREKETE GEÇTİ

Basın toplantılarında önceliğinin stoper transferi olacağının altını çizen Jorge Jesus, istediği oyuncu için bizzat harekete geçti.

YÖNETİME LİSTE VERMİŞTİ

YÖNETİME LİSTE VERMİŞTİ

Sezon boyunca birçok kez üçlü savunma sistemiyle sahaya çıkan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yönetime listesini sunmuştu.

DURUMUNU SORDU

DURUMUNU SORDU

Özellikle sağ stoper bölgesi için bir takviye düşünen deneyimli çalıştırıcı, Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Willyan Rocha'yı telefonla ayarak durumunu sordu.

TRANSFERİ İSTİYOR

TRANSFERİ İSTİYOR

Jorge Jesus'un Portekiz Ligi'nden iyi tanıdığı oyuncunun transferinin tamamlanmasını istediği öne sürüldü.

3 MİLYON EURO

3 MİLYON EURO

Boyu 1.91 olan stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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