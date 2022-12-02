SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Son dakika: Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti! Gana'nın Uruguay karşısındaki 12 yıllık penaltı laneti 2022 Dünya Kupası'na da sıçradı...

Son dakika: Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti! Gana'nın Uruguay karşısındaki 12 yıllık penaltı laneti 2022 Dünya Kupası'na da sıçradı...

02.12.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu'nun 3. ve son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Müsabakanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında Kudus yerde kaldı ve hakem VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Andre Ayew, vuruşunda Uruguay kalecisi Sergio Rochet'i geçemedi ve akıllara 2010 Dünya Kupası'nda Asamoah Gyan'ın kaçırdığı penaltı geldi.

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için büyük heyecan yaşandı. H Grubu'nda oynanan Gana - Uruguay karşılaşması ise beklendiği gibi çok hızlı başladı. Gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Gana, rakibi karşısında maça etkili başladı ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

VAR KARARI VE PENALTI

2022-12-02T151814Z_667453401_UP1EIC216IBF8_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-GHA-URY-REPORT

Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kudus, kaleci Sergio Rochet'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

ANDRE AYEW KAÇIRDI

2022-12-02T152318Z_784558034_UP1EIC216QRG8_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-GHA-URY-REPORT

Gana'da topun başına Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda kaleci Sergio Rochet gole izin vermedi.

AKILLARA 2010 GELDİ

suarez

Bu penaltının ardından akıllara 2010 Dünya kupası geldi. O turnuvanın çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı.

SUAREZ ELİYLE KESMİŞTİ

20221129153037suarez

Müsabakanın 120. dakikasındaki Gana atağında Uruguay'ın yıldızı Luis Suarez, kaleye girmek üzere olan topu elleriyle önlemiş ve gole izin vermemişti. Hakem Olegario Benquerença penaltı noktasını göstermiş ve Suarez'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.

PENALTI ATIŞI KAÇMIŞTI

Screenshot_1

Meşin yuvarlağın başına ise Asamoah Gyan geçmişti. Gyan, kullandığı penaltıyı üstten auta atmış ve karşılaşma, penaltılara kalmıştı. Seri penaltı atışlarında ise Uruguay rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ayew'in kaçırdığı penaltı...

Görüntüler TRT'den alınmıştır

AYEW ROCHET'Yİ GEÇEMEDİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gana Uruguay son dakika haberler dünya kupası fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Oyuna girdi, kulübü yaktı! TFF'den F.Bahçe'ye 'yasak oyuncu' cezası

Gittiğine bin pişman! Balotelli geri dönüyor...

Gittiğine bin pişman! Balotelli geri dönüyor...

Yıldızlar karşı karşıya! İşte son 16 eşleşmeleri

Yıldızlar karşı karşıya! İşte son 16 eşleşmeleri

Sosyal medya onu konuşuyor! Tahminleri dalga konusu olmuştu, herkes şaştı kaldı

Sosyal medya onu konuşuyor! Tahminleri dalga konusu olmuştu, herkes şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.