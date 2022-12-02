Son dakika: Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti! Gana'nın Uruguay karşısındaki 12 yıllık penaltı laneti 2022 Dünya Kupası'na da sıçradı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları için büyük heyecan yaşandı. H Grubu'nda oynanan Gana - Uruguay karşılaşması ise beklendiği gibi çok hızlı başladı. Gruptan çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Gana, rakibi karşısında maça etkili başladı ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

VAR KARARI VE PENALTI

Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kudus, kaleci Sergio Rochet'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

ANDRE AYEW KAÇIRDI

Gana'da topun başına Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda kaleci Sergio Rochet gole izin vermedi.

AKILLARA 2010 GELDİ

Bu penaltının ardından akıllara 2010 Dünya kupası geldi. O turnuvanın çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı.

SUAREZ ELİYLE KESMİŞTİ

Müsabakanın 120. dakikasındaki Gana atağında Uruguay'ın yıldızı Luis Suarez, kaleye girmek üzere olan topu elleriyle önlemiş ve gole izin vermemişti. Hakem Olegario Benquerença penaltı noktasını göstermiş ve Suarez'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.

PENALTI ATIŞI KAÇMIŞTI

Meşin yuvarlağın başına ise Asamoah Gyan geçmişti. Gyan, kullandığı penaltıyı üstten auta atmış ve karşılaşma, penaltılara kalmıştı. Seri penaltı atışlarında ise Uruguay rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ayew'in kaçırdığı penaltı...

Görüntüler TRT'den alınmıştır