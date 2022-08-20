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  4. Son dakika: Anlaşma tamam, 4 yıllık imza geliyor! Fenerbahçe'de genç yıldız Muhammed Gümüşkaya'nın ayrılığı yakın...

Son dakika: Anlaşma tamam, 4 yıllık imza geliyor! Fenerbahçe'de genç yıldız Muhammed Gümüşkaya'nın ayrılığı yakın...

20.08.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e bir beraberlik ve bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Austria Wien'i 2-0 mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Taraftarlar gelecek olan transferlerin yanı sıra ayrılacak olan oyuncuları da merak ediyordu. Genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın yeni adresinin Belçika ekibi Westerlo olacağı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak' şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde takıma katılacak olan isimler beklenirken, ayrılacak oyuncular da taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz bir talip çıktı.

WESTERLO DEVREYE GİRDİ

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralanan ve sezon başında sarı - lacivertli takıma geri dönen genç futbolcu için devreye Belçika ekiplerinden Westerlo girdi.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Westerlo ve Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

ÖZEL MADDELER

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Fenerbahçe'nin oyuncunun kontratına öncelikli satın alma hakkı ve sonraki satıştan %40 pay maddesi koyduğu belirtildi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA FOTOĞRAFLARI

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