Son dakika: Anlaşma tamam, 4 yıllık imza geliyor! Fenerbahçe'de genç yıldız Muhammed Gümüşkaya'nın ayrılığı yakın...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak' şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde takıma katılacak olan isimler beklenirken, ayrılacak oyuncular da taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'ya sürpriz bir talip çıktı.

WESTERLO DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralanan ve sezon başında sarı - lacivertli takıma geri dönen genç futbolcu için devreye Belçika ekiplerinden Westerlo girdi.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Westerlo ve Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya transferi için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

ÖZEL MADDELER

Fenerbahçe'nin oyuncunun kontratına öncelikli satın alma hakkı ve sonraki satıştan %40 pay maddesi koyduğu belirtildi.