Son dakika: Ara transferde bomba patladı! 'Yeter artık...' Galatasaray istedi, Fenerbahçe harekete geçti

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirmeyi başaran Galatasaray'da ligin ilk 10 haftasının sonunda alınan sonuçlar taraftarı pek de memnun etmiş gibi görünmüyor. Çıktığı 9 mücadelede (1 hafta BAY) 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar, özellikle son oynanan Kayserispor mücadelesinde alınan mağlubiyet tepkilere neden olurken, ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başlarken, liste başı isimde rakip Fenerbahçe...

ARA TRANSFER HAMLESİ... 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek olan ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılı kurmayların, gündemine oldukça konuşulacak bir ismi aldığı iddia edildi. Bu isim, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da terletmiş olan ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgili haline gelmiş olan ve şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca...

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLMUŞTU Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Talisca, Türkiye'de 2 yıllığına kiralık olarak forma giymesinin ardından Çin'in yolunu tutmuştu. Beşiktaş formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi.

İHTİMAL GÜÇLÜ! Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan yıldız isim, devre arasında sürpriz Süper Lig ekibine geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.

'AVRUPA'YI İSTİYORUM' Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi.