Son dakika: Arda Güler'in bonservisini Fenerbahçe'ye vermiyorlar! Şimdi ne olacak? Gençlerbirliği teklifi reddetti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için Fenerbahçe, başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in bonservisinin %80’ine sahip olan Fenerbahçe, geri kalan %20’yi de satın almak için Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti.
Haberde başkent ekibinin bu rakamı kabul etmediği ve iki takım arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta yeni bir resmi teklif yapacağı aktarıldı.
Öte yandan Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.