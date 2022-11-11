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Son dakika: Arda Güler'in bonservisini Fenerbahçe'ye vermiyorlar! Şimdi ne olacak? Gençlerbirliği teklifi reddetti...

11.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasında lider girmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden 2019 yılında transfer ettiği Arda Güler için pazarlıklar bir süredir devam ediyordu. Sarı - lacivertliler, Arda Güler'in başka bir takıma transferi sonrasında %20 pay vermek için anlaştığı Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmak için yeniden masaya oturdu. Arda Güler'in sözleşmesindeki maddeyi kaldırmak isteyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden beklemediği bir cevap aldı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için Fenerbahçe, başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ARDA GÜLER İÇİN TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

FENERBAHÇE'DEN 1.3 MİLYON EURO

FENERBAHÇE'DEN 1.3 MİLYON EURO

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in bonservisinin %80’ine sahip olan Fenerbahçe, geri kalan %20’yi de satın almak için Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haberde başkent ekibinin bu rakamı kabul etmediği ve iki takım arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

GELECEK HAFTA YENİDEN

GELECEK HAFTA YENİDEN

Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta yeni bir resmi teklif yapacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO

5 MİLYON EURO

Öte yandan Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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