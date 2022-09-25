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  4. Son dakika: Arjantin Milli Takımı kaynıyor! Lionel Messi, Rodrigo de Paul'a tokat attı iddiası...

Son dakika: Arjantin Milli Takımı kaynıyor! Lionel Messi, Rodrigo de Paul'a tokat attı iddiası...

25.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar Ligi nedeniyle dünya futbolunda liglere ara verildi. Arjantin Milli Takımı, kamp için Amerika Birleşik Devletleri'ni seçti. Arjantin, Honduras ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı takım, rakibini 3-0 mağlup etti. Maç öncesinde ise çok konuşulacak bir olay yaşandığı iddia edildi. Lionel Messi ile Rodrigo de Paul arasında müsabakadan önceki son idmanda kavga çıktığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar Ligi sebebiyle liglere ara verilen bu süreçte kamp için ABD'ye giden Arjantin Milli Takımı'nda kazan kaynıyor. Arjantin, Honduras ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HONDURAS MAÇI KARIŞTI

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Takım kaptanı Lionel Messi'nin 2 gol attığı ve performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada gerginlik de yaşandı. Honduras takımından bir oyuncu, Messi'ye sert bir faul yaptı. Bu faul sonrasında Arjantinli oyuncular Honduraslı oyuncunun üzerine yürüdü ve saha bir anda karıştı. Arjantinli oyuncuların Messi'yi savunması sosyal medyada gündem oldu.

ANTRENMANDA KAVGA ÇIKTI

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Bu karşılaşmadan önce Arjantin Milli Takım kampında yaşanan bir olay gündeme geldi. İddialara göre; Honduras müsabkasının öncesinde Lionel Messi ile Rodrigo De Paul antrenmanda kavga etti.

MESSI TOKAT ATTI

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Messi'nin yaşanan gerginlikte Rodrigo De Paul'e tokat attığı öne sürüldü. İkili arasında yaşanan gerginliği takım arkadaşları önledi.

"APTAL MISIN MESSI?"

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Rodrigo De Paul, Messi'ye "Sen aptal mısın Messi?" şeklinde seslendi. Messi'nin de bu sataşmanın ardından Paul'a tokat attığı ifade edildi. Bu hareketin ardından iki oyuncu arasında gerginlik yaşandığı ve daha sonra Paredes'in araya girerek oyuncuları uzaklaştırdığı kaydedildi.

Honduras maçında ise Messi'ye yapılan sert faulden sonra arkadaşını koruyan ilk isim ise Rodrigo De Paul oldu ve daha sonra Paul "Messi kaptanınız olduğu zaman onun için savaşa bile gidersiniz." açıklamasını yaptı.

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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