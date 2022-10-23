Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray'ın yeni yıldızı için sıraya girdi! Yusuf Demir geldiği gibi gidebilir...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, 6 milyon euro bonservis bedeliyle de Yusuf Demir'i Rapid Wien'den transfer etmişti. Genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı...

YUSUF DEMİR'E YAKIN TAKİP

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR Galatasaray'ın Avusturya doğumlu Yusuf Demir için Türk statüsünde oynatma çabası devam ederken, Avrupa kulüplerinin 19 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği öğrenildi.

BARCELONA KİRALAMIŞTI Barcelona'nın 2010 yılında 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Demir, potansiyeli ile önemli takımların dikkatini çekiyor.

İŞTE O KULÜPLER... İtalyan basınının haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra Serie A ekipleri Sassuolo, Sampdoria ve Torino, Yusuf Demir için gözlemcilerini görevlendirdi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR Galatasaray'ın yerli statüsünde oynatamadığı Yusuf Demir, sarı - kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 8+3 kuralı nedeniyle şans bulmakta zorluk yaşadı.