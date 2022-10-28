SON DAKİKA: Ayrılık sinyali... Jesus'un oğlu canlı yayında açıkladı! Babasına büyük sitem...

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen ve geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de yaptığı köklü değişikliklerde Sarı-Lacivertliler'i hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de lider olmasını sağlayan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

1991 yılında eşi Ivone Jesus ile evlenen ve Tania Jesus, Gonçalo Jesus ve Mauro Jesus adında 3 çocuk sahibi olan Jorge Jesus'un 29 yaşındaki oğlu Mauro Jesus, ünlü Portekizli ünlü televizyoncu Julia Pinheiro'nun 'Julia' isimli TV programına katılırken, babası Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.