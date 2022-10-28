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  4. SON DAKİKA: Ayrılık sinyali... Jesus'un oğlu canlı yayında açıkladı! Babasına büyük sitem...

SON DAKİKA: Ayrılık sinyali... Jesus'un oğlu canlı yayında açıkladı! Babasına büyük sitem...

28.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Portekizli ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus, Sarı-Lacivertililer taraftarlarla kurduğu özel bağ ile günden güne daha da sevilirken, 1 senelik kontratı hem taraftarları hem de yöneticileri korkutuyor. Sarı-Lacivertli kurmayla Jesus'u sözleşme yenileme konusunda ikna etmek için uğraşırken, Jesus'un 29 yaşındaki oğlu Mauro, katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen ve geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de yaptığı köklü değişikliklerde Sarı-Lacivertliler'i hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de lider olmasını sağlayan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

1991 yılında eşi Ivone Jesus ile evlenen ve Tania Jesus, Gonçalo Jesus ve Mauro Jesus adında 3 çocuk sahibi olan Jorge Jesus'un 29 yaşındaki oğlu Mauro Jesus, ünlü Portekizli ünlü televizyoncu Julia Pinheiro'nun 'Julia' isimli TV programına katılırken, babası Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

DEV RAKAMLARI REDDETMİŞTİ!

DEV RAKAMLARI REDDETMİŞTİ!
Jorge Jesus ile yoluna ısrarla devam etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi tecrübeli hocayı ikna çalışmalarını sürdürürken, önlerindeki en büyük engel olarak Portekizli teknik adamın ailesi ön plana çıkıyor.
Al Hilal ve Flamengo'yu çok büyük rakamlar teklif edilmesine rağmen ailesini sebep göstererek reddeden Jesus'un Fenerbahçe'ye vedası da benzer bir sebepten olacak gibi görünüyor...

"YANIMIZDA DEĞİLDİ"

"YANIMIZDA DEĞİLDİ"
Öyle ki Mauro Jesus babası Jorge Jesus hakkında; "O çoğu zaman yanımızda değildi" diyerek kendisine sitem etderken, miar olan Mauro, Jorge Jesus'un aile sırlarını da ortaya döktü.

"MESAFELİ İLİŞKİMİZ VARDI"

"MESAFELİ İLİŞKİMİZ VARDI"
Mauro Reis Jesus, Júlia Pinheiro'nun programında; "Her zaman uzakta olduğu için babamla mesafeli bir ilişkimiz vardı. Ama bu da işinin bir parçası. Bir şeyler sunabilmesi için bir diğerlerinden vazgeçmesi gerekti" itirafında bulundu.

"BENİM İÇİN EN İYİSİNĞİ YAPTI"

"BENİM İÇİN EN İYİSİNĞİ YAPTI"
Mauro Jesus, "Çoğu zaman yanımızda değildi. Karar verme ve önceliklerini belirleme konusunda doğru tavır sergiledi. Kendince benim için en iyisini yaptı, bunu görebiliyorum" dedi.
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