Son dakika: Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu! Fenerbahçe taraftarından tepki üstüne tepki...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı büyük bir heyecan fırtınasına sahne olurken, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekip 9. dakikada Ayoub El Kaabi ile aradığı golü buldu. Karşılaşmanın yan hakemi, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve bayrağını kaldırarak golü iptal etti.

VOLKAN DEMİREL BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Volkan Demirel, takımının attığı golden sonra oldukça coşkulu bir şekilde bağırarak sevincini yaşadı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe efsanesi olarak gösterilen Demirel'in Hatayspor'un golü sonrasında bu denli sevinmesi sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

İPTALDEN SONRA ÜZÜLDÜ

Daha sonra golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini gören genç teknik adam, büyük bir üzüntü yaşadı. Volkan Demirel'in sevinç anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. İşte o anlar...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır