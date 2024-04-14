Son dakika: Bayer Leverkusen 119 yıllık tarihinde ilki yaşadı! Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk hegemonyasını kırdılar

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı.

119 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez bitime 5 hafta kala Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

PERDE 25'TE AÇILDI

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

43 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK MAÇINDAN KARELER

