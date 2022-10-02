Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı! Dev derbide puanlar paylaşıldı

Son dakika: Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile hız kesmeden devam ediyor. 8. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalarken, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yaptı. Dev derbide gol sesi çıkmazken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu skorla Beşiktaş puanını 15'e Fenerbahçe ise 14'e yükseltti. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Giresunspor'a konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Muleka, Dele Alli, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Pedro, Valencia

ISMAEL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligin 7’nci haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11’inde 2 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam; Gedson Fernandes’in yerine Dele Alli, N’Koudou’nun yerine ise Redmond’u ilk 11’de sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku’dan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josef’i sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmond’u görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

REDMOND İLK KEZ İLK 11’DE

Beşiktaş’ın sezon başında Southampton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11’de sırtına geçirdi.

7 İSMİN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

GEDSON FERNANDES İLK KEZ KULÜBEDE

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael’in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11’de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit olan asker ve polisler unutulmadı. Derbi maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alanyaspor ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundurdu. 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı.

JESUS'UN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi heyecanına Beşiktaş deplasmanında tanık oldu.

SERDAR AZİZ, SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Serdar, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. 31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe, derbide 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

ZAJC KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kadroda yer almadı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı. Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almadı. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'taki karşılaşmayı sadece ev sahibi takım seyircileri yerinde takip etti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDAN KARELER