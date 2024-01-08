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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'a geldi! Siyah-Beyazlılar yeni hocasına kavuştu... Portekizli çalıştırıcı atkıyı taktı pozunu verdi

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'a geldi! Siyah-Beyazlılar yeni hocasına kavuştu... Portekizli çalıştırıcı atkıyı taktı pozunu verdi

08.01.2024 20:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Teknik direktör arayışlarını Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile sonlandıran Beşiktaş'ta anlaşma sağlanan tecrübeli çalıştırıcıyı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Santos'u Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılarken Portekizli hoca Siyah-Beyazlı atkıyla ilk pozunu verdi.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı teknik direktör Fernando Santos'u taşıyan uçak İstanbul'a indi. Portekizli teknik adam için Salı günü saat 12.00'de basın toplantısı yapılacak.

Tecrübeli teknik adamı İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılarken, kendisine çiçek takdim edildi.

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60'NCI TEKNİK ADAM

60'NCI TEKNİK ADAM

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

İKİNCİ PORTEKİZLİ

İKİNCİ PORTEKİZLİ

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Fernando Santos'un yardımcıları da duyuruldu. Buna göre Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario üstlenecek.

EURO 2016'YI KAZANDI

EURO 2016'YI KAZANDI

69 yaşındaki teknik adam, Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Fernando Santos oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımı'dan görev aldı.


Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos daha önce çalıştırdığı takımlar şöyle: ◉ Estrela ◉ Porto ◉ AEK ◉ Panathinaikos ◉ Sporting ◉ AEK ◉ Benfica ◉ PAOK ◉ Yunanistan ◉ Portekiz ◉ Polonya

Fernando Santos'un kazandığı kupalar: -EURO 2016 -UEFA Uluslar Ligi -1x Portekiz Ligi 2x Portekiz Kupası -1x Yunanistan Kupası -2x Portekiz Süper Kupası

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Teknik Direktör son dakika beşiktaş ak portekizli
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