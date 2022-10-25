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Son dakika: Beşiktaş taraftarı bu haberi bekliyor! Valerien Ismael yerine ya Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın...

25.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan ve 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar ve kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlıların Fransız çalıştırıcısı için Beşiktaşlı futbolseverlerden istifa talebi gelirken sıcak bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

Son dakika haberleri: Henüz 1. dakikada 1-0 öne geçtiği Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael'in kredisi azalmaya devam ediyor. Taraftarın büyük çoğunluğunun haftalardır karşı olduğu ve gönderilmesini istediği Fransız çalıştırıcıya her koşulda destek çıkan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu sonuçların ardından desteğe ne kadar devam edeceği merakla beklenen bir gelişme halini aldı.

VALERIEN ISMAEL YERİNE GÜNEŞ YA DA YALÇIN

PERFORMANSI KÖTÜ

PERFORMANSI KÖTÜ
Geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan Ismael; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah beyazlıların kötü bir performans göstermesine engel olamadı.

KREDİSİ AZALDI

KREDİSİ AZALDI
Bu 18 karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe, 2 kez de Trabzonspor'la karşılaşan Beşiktaş 4 maçı da berabere bitirirken, 1 kez de Başakşehir'e yenildi. Tecrübeli teknik adamın kredisini oldukça azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu.
Siyah-beyazlılar ligdeki son 6 maçta; 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Beşiktaş ayrıca 8 maç süren deplasman yenilmezliğini de Hatay mağlubiyetiyle kaybetti. İşte Valerien Isamel'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana yaptıkları ve yaşanan süreç:

3-4-3 OYNATACAĞINI SÖYLEDİ AMA...

3-4-3 OYNATACAĞINI SÖYLEDİ AMA...
Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.

STOPER EKSİKLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

STOPER EKSİKLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.
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