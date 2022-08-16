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SON DAKİKA: 'Bu iş bitti' Nwakaeme için son adım! İşte Galatasaray'a geliş tarihi... Anthony Nwakaeme kimdir, nereli, kaç yaşında? Nwakaeme Galatasaray'a mı geliyor?

16.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da, Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozarken Sarı-Kırmızılılar'ın çiçeği burnunda teknik direktörü bu mağlubiyeti 'yol kazası' olarak değerlendirmişti. Karşılaşmanın ardından transfer konusunda da takviyelerin yapılacağının sinyallerini veren Buruk, ileri hatta yeni bir ismin katılacağını söylerken ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Nwakaeme konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Sarı-Kırmızılılar 3. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, transfer temaslarını da sürdürüyor.

BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ!

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Giresunspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, "Ön tarafa, bize katkı sağlayacak yaratıcı oyuncu arayışımız var. Oraya bir oyuncu alacağız." ifadelerini kullanırken, transfer sinyallerini vermişti. Bu sözlerin ardından çalışmalar hızlanırken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'un bu şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, Antony Nwakaeme bordo-mavili ekip ile yeni sözleşme imzalamamış ve menajerler tarafından bir kez daha Galatasaray 'a önerilmişti.

YENİ TAKIM BULAMADI!

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Karadeniz ekibinden 3 milyon Euro'ya yakın maaş isteyen ve Trabzonspor'un bu miktarı yüksek bulması nedeniyle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamamıştı. 5 milyon Euro piyasa değerine sahip Nwakaeme Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

KARAR YÖNETİMDE!

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından 33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak edilirken, bu flörte dair flaş gelişmeler yaşandı. Salim Manav'ın haberine göre; Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'a transferi başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'un onayını bekliyor. Nijeryalı yıldız ücretinde indirim yaparsa imza atılmaması için bir sebep yok.

TARİH VERDİ!

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Ayrıca merakla beklenen bu transfere dair tarih de veren Manav, Galatasaray yönetiminin bu akşam kararını vereceğini ve Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'a transferi bu akşam olumlu-olumsuz netlik kazanacağı öğrenildi.

NWAKAEME KİMDİR?

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Anthony Nwakaeme’nin Nijerya’nın Lagos şehrinde doğmuştur. 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır. Nijerya asıllı bir Afrikalıdır. Anthony Nwakaeme 1.85 metre boya sahip bir futbolcudur. Tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme’dir. Süper lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Anthony Nwakaeme sol kanatta forma giymektedir. Anthony Nwakaeme’nin şuan ki güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro’dur. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilen bir futbolcudur. En yüksek bonservis değerine 2020 yılında ulaşmıştır.

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