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  4. Son dakika: "Bunun adı şike!" Arjantin'de maç sonunda olay çıktı! Estudiantes Başkan Yardımcısı Juan Sebastian Veron, hakeme saldırdı...

Son dakika: "Bunun adı şike!" Arjantin'de maç sonunda olay çıktı! Estudiantes Başkan Yardımcısı Juan Sebastian Veron, hakeme saldırdı...

12.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Copa Libertadores Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Estudiantes, Atletico Paranense'yi konuk etti. 0-0 biten ilk maçın ardından çıkılan rövanş karşılaşmasında kazanan taraf, 1-0'lık skorla Atletico Paranense oldu. Bu sonucun ardından Estudiantes, organizasyona veda etti. Kulübün başkan yardımcısı Juan Sebastian Veron, müsabakanın ardından şike yapmakla suçladığı hakeme soyunma odasında saldırdı.

Estudiantes Başkan Yardımcısı Juan Sebastian Veron, Copa Libertadores'ten elendikleri Atletico Paranense maçı sonrası hakemleri tehdit etti.

0-0 biten ilk maçın ardından Estudiantes'in evinde oynanan maçta mücadele 0-0 devam ederken, Arjantin ekibi 63. dakikada bir gol buldu. Gol VAR'ın uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Estudiantes cephesi ise golde ofsayt olmadığı itirazında bulundu.

Mücadelenin 90+6. dakikada Paranaense, Vitor Roque'nin golüyle yarı finale yükselen taraf oldu. Estudiantesli oyuncular, Roque'nin gol sırasında kaleci Andujar'a faul yaptığı itirazında bulundu ancak hakem golü verdi.

HAKEMLERE SALDIRDI! ŞİKE...

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Maç sonrası soyunma odası tüneline giren Estudiantes Başkan Yardımcısı Veron, hakemlere saldırdı ve şike yapmakla suçladı.

"NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM"

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Hakem Andres Matonte'yi hedef alan Veron, hakemi tehdit etti ve hakaretler savurdu. Veron, hakem Matonte'ye "Seni artık unutmayacağım. Sen bir hırsızsın, hakkımızı çaldın. Seni ölene kadar unutmayacağım ve bunun bedelini ödeteceğim. 20 yıl futbol oynadım ve senin ne yaptığını çok iyi biliyorum." dedi. Uzun süre soyunma odasında mahsur kalan hakem, ilerleyen saatlerde stattan çıkarıldı.

ÇOK AĞIR BİR CEZA ALACAK

Olayı Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'e bildiren hakem Matonte'nin raporu sonrası Veron'a çok ağır bir ceza verileceği belirtildi.

İŞTE ESTUDIANTES - ATLETICO PARANAENSE MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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