Son dakika: 'Buraya gel Batshuayi!' Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle birlikte adeta çılgına döndü!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi kaydetti. Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe'nin taraftarları büyük sevinç yaşarken, maç sonunda yaşananlar dikkat çekti.

TARAFTARA TEŞEKKÜRE GİTTİLER

Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte kendilerini desteklemeye gelen sarı - lacivertli taraftarları selamlamaya gitti. Orta alanda toplanan takım, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte deplasman tribününe doğru yürümeye başladı.

JESUS'UN GÖZÜNE BATSHUAYI ÇARPTI

O sırada oyuncularını bir araya getiren Jesus'un gözüne, saha kenarında bir kişiyle sohbet eden Michy Batshuayi çarptı. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerini bekletti ve Belçikalı golcünün yanına hızlı adımlarla gitti.

ÇOK SERT ŞEKİLDE AZARLADI

Oyuncusunu çok sert bir şekilde uyaran Jorge Jesus, Batshuayi'ye takım arkadaşlarının yanına gidip taraftarları selamlamasını söyledi. Jorge Jesus'un Michy Batshuayi'yi ağır şekilde azarladığı anlar, kameralara takıldı. İşte o anlar...