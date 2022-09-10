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  4. Son dakika: Cadiz - Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti! Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyun durdu...

Son dakika: Cadiz - Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti! Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyun durdu...

10.09.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Cadiz, Barcelona'yı konuk etti. Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 83. dakikasında oyun bir anda durdu. Tribünlerde bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle hakem Carlos del Cerro Grande maçı durdurdu. Tribünlerde bulunan taraftarlar ve iki takımın oyuncuları, rahatsızlanan taraftarın durumunu merakla takip etti. Bekleyiş devam ederken, tüm stadyum bir anda adeta buz kesti...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Cadiz ile Barcleona karşı karşıya geldi. Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong ve 65. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 83. dakikaya 2-0 önde girdi.

OYUN BİR ANDA DURDU

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Karşılaşmanın 83. dakikasında ise hakem arlos del Cerro Grande oyunu bir anda durdurdu. Grande'nin bu hareketinin sebebi merak edilirken, gerçek ortaya çıktı.

BİR TARAFTAR RAHATSIZLANDI

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Ev sahibi Cadiz'in tribünde bulunan bir taraftarının rahatsızlanması nedeniyle maç durduruldu. Stadyum çalışanlarıyla birlikte kulüplerin sağlık görevlileri de tribünde rahatsızlanan taraftara müdahale etti. Maçın anlatımını yapan spiker, taraftarın kalp rahatsızlığı yaşadığını dile getirdi.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

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Oyuncular meraklı ve üzüntülü gözlerle taraftarın son durumunu beklerken, müsabakaın Carlos del Cerro, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

TARAFTARIN SON DURUMU

Rahatsızlanan taraftar tekrar nabzı atar hale getirildi ve hastaneye doğru götürülmek üzere stadyumdan çıkarıldı.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan oyuncular soyunma odasından geri döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.

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Görüntüler S Sport'tan alınmıştır

CADIZ - BARCELONA MAÇINDA YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne taraftarı ne kardeşim.iddaacılar yine iş başında.araştırsınlar o dakikada ne kadar para basıldı Barcelona ya.bahane üretmeyin taraftar diye.hakemler bile işin içinde.napolyon boşuna sevmedi parayı ????????????????
Bizim buradada taraftar sahaya atlar futbolcu tekmeler, arkadaşını korumaya çalışan takım arkadaşına hakem kırmızı kart gösterir. Oyuncu 1 maç olayların sebebi olan kulüp 1 maç ceza alırken shaya atlayıp futbolcuya saldıran terörist 1 gğn bile ceza almayıp serbest kalır. İşte bizi neden yıllarca AB ye almadıklarının özeti çünkü çok geriyiz kafa olarak, kanun olarak, adalet olarak...
turkiyede olsa komedi show izlerdik

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