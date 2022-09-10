Son dakika: Cadiz - Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti! Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyun durdu...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Cadiz ile Barcleona karşı karşıya geldi. Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong ve 65. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 83. dakikaya 2-0 önde girdi.

OYUN BİR ANDA DURDU

Karşılaşmanın 83. dakikasında ise hakem arlos del Cerro Grande oyunu bir anda durdurdu. Grande'nin bu hareketinin sebebi merak edilirken, gerçek ortaya çıktı.

BİR TARAFTAR RAHATSIZLANDI

Ev sahibi Cadiz'in tribünde bulunan bir taraftarının rahatsızlanması nedeniyle maç durduruldu. Stadyum çalışanlarıyla birlikte kulüplerin sağlık görevlileri de tribünde rahatsızlanan taraftara müdahale etti. Maçın anlatımını yapan spiker, taraftarın kalp rahatsızlığı yaşadığını dile getirdi.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Oyuncular meraklı ve üzüntülü gözlerle taraftarın son durumunu beklerken, müsabakaın Carlos del Cerro, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

TARAFTARIN SON DURUMU

Rahatsızlanan taraftar tekrar nabzı atar hale getirildi ve hastaneye doğru götürülmek üzere stadyumdan çıkarıldı.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan oyuncular soyunma odasından geri döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır