Son dakika: Cadiz - Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti! Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyun durdu...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Cadiz ile Barcleona karşı karşıya geldi. Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong ve 65. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 83. dakikaya 2-0 önde girdi.
Karşılaşmanın 83. dakikasında ise hakem arlos del Cerro Grande oyunu bir anda durdurdu. Grande'nin bu hareketinin sebebi merak edilirken, gerçek ortaya çıktı.
Ev sahibi Cadiz'in tribünde bulunan bir taraftarının rahatsızlanması nedeniyle maç durduruldu. Stadyum çalışanlarıyla birlikte kulüplerin sağlık görevlileri de tribünde rahatsızlanan taraftara müdahale etti. Maçın anlatımını yapan spiker, taraftarın kalp rahatsızlığı yaşadığını dile getirdi.
Oyuncular meraklı ve üzüntülü gözlerle taraftarın son durumunu beklerken, müsabakaın Carlos del Cerro, oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Rahatsızlanan taraftar tekrar nabzı atar hale getirildi ve hastaneye doğru götürülmek üzere stadyumdan çıkarıldı.
Öte yandan oyuncular soyunma odasından geri döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.
Görüntüler S Sport'tan alınmıştır
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