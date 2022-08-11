Son dakika: "Camia bayram etti!" Fenerbahçe taraftarı, Slovacko maçında gözlerine inanamadı!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden ve rövanş maçına büyük bir avantajla çıkan Fenerbahçe'de bir sürpriz yaşandı. Sarı - lacivertlilerde Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında gösterdiği performansla tepki çeken Gustavo Henrique'nin yerine Mauricio Lemos ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Çekya'da Slovacko ile karşı karşıya geldi.

JESUS'TAN SÜRPRİZ

Teknik direktör Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin yerine Maruicio Lemos'a ilk 11'de şans verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Uruguaylı stoper; ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla taraftarlardan geçer not alırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Fenerbahçeli futbolseverler, Lemos'a Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae benzetmesi yaptılar.

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