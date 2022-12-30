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  4. Son dakika: Olaylı Sivasspor maçının ardından Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ateş püskürdü! 'Yayıncı kuruluş açıklasın!', 'Fenerbahçe'ye penaltı dedim!'

Son dakika: Olaylı Sivasspor maçının ardından Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ateş püskürdü! 'Yayıncı kuruluş açıklasın!', 'Fenerbahçe'ye penaltı dedim!'

30.12.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi ve Galatasaray, 2022 yılını lider kapattı. Sarı - kırmızılılar, Sivasspor ile oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve üst üste 5. kez kazanmıştı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, kırmızı - beyazlı ekiple oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar sonrasında basın toplantısı düzenledi. İşte Erden Timur'un sözleri...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ise verdiği kararlar ise kamuoyunun gündemine oturdu. Galatasaray, karşılaşmanın ardından bir basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı.

Sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri...

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ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMALAR

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

"Herkes için adalet istiyoruz. Tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz."

"OYUNCULARIMIZ TAÇ BEKLİYOR"

"OYUNCULARIMIZ TAÇ BEKLİYOR"

"İyilik sonunda kazanıyor. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Bizim şöyle bir iddiamız var top dışarı çıkıyor, oyuncularımız taç bekliyor."

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

"Bağımsız hakemlerle pozisyonları inceletip, görüşlerini alacağız. Biz de Mecnun başkan gibi bir çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar oynanan tüm maçların VAR kayıtları açıklansın, konuşmalar açıklansın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz."

"ŞEFFAFLIKTAN ZARAR GELMEZ"

"ŞEFFAFLIKTAN ZARAR GELMEZ"

"Gerçekten adalet istediğimizi inandırmanın zor olduğunu biliyoruz ancak bu sürecin sonunda gerçekler görülecek. İyilik sonunda kazanıyor. Adalet isteyen insanlar şeffaf olmalı. Şeffaflıktan kimseye zarar gelmez."

"İNSANIN AKLINA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR"

"İNSANIN AKLINA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR"

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başarırdık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla daha fazla konuşuldu. Medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi... Bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."

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