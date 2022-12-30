Son dakika: Olaylı Sivasspor maçının ardından Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ateş püskürdü! 'Yayıncı kuruluş açıklasın!', 'Fenerbahçe'ye penaltı dedim!'

"İNSANIN AKLINA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR"

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başarırdık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla daha fazla konuşuldu. Medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi... Bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."