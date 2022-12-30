Son dakika: Olaylı Sivasspor maçının ardından Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ateş püskürdü! 'Yayıncı kuruluş açıklasın!', 'Fenerbahçe'ye penaltı dedim!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ise verdiği kararlar ise kamuoyunun gündemine oturdu. Galatasaray, karşılaşmanın ardından bir basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı.
Sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
"Herkes için adalet istiyoruz. Tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz."
"İyilik sonunda kazanıyor. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Bizim şöyle bir iddiamız var top dışarı çıkıyor, oyuncularımız taç bekliyor."
"Bağımsız hakemlerle pozisyonları inceletip, görüşlerini alacağız. Biz de Mecnun başkan gibi bir çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar oynanan tüm maçların VAR kayıtları açıklansın, konuşmalar açıklansın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz."
"Gerçekten adalet istediğimizi inandırmanın zor olduğunu biliyoruz ancak bu sürecin sonunda gerçekler görülecek. İyilik sonunda kazanıyor. Adalet isteyen insanlar şeffaf olmalı. Şeffaflıktan kimseye zarar gelmez."
"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başarırdık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla daha fazla konuşuldu. Medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi... Bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."