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  4. Son dakika: Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Son dakika: Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

18.04.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve adım adım finale yaklaşılıyor. İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Devler Ligi finali için flaş bir iddia ortaya atıldı. 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, finale de adım adım yaklaşılıyor. Finali İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Devler Ligi için sıcak bir gelişme yaşandı.

DEVLER LİGİ İÇİN FLAŞ İDDİA

İNGİLİZLER AÇIKLADI

İNGİLİZLER AÇIKLADI

Independent'in haberine göre Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

"SEÇİMLER NEDENİYLE..."

"SEÇİMLER NEDENİYLE..."

Haberin devamında, "Seçim sebebiyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kazanan kim olursa olsun, siyaset yorumcularına göre bu ortamın devam etme durumu söz konusu. Eğer bu gerçek olursa UEFA, finalin oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu tekrar yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ DEĞİŞTİ

DAHA ÖNCE 3 KEZ DEĞİŞTİ

Bayern Münih ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle dev maç Portekiz'in Lizbon kentine alınmıştı.

Bir yıl sonrasında yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea - Manchester City finali, Türkiye'nin İngiltere hükümetinin koronavirüs kırmızı listesinde bulunmasından ötürü yine Portekiz'e ertelenmişti. Bu kez ev sahibi ise Porto şehri olmuştu.

Son olarak geçtiğimiz yıl Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool - Real Madrdi finali, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda gerçekleştirilmişti.

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