Son dakika: Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

"SEÇİMLER NEDENİYLE..."

Haberin devamında, "Seçim sebebiyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kazanan kim olursa olsun, siyaset yorumcularına göre bu ortamın devam etme durumu söz konusu. Eğer bu gerçek olursa UEFA, finalin oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu tekrar yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.