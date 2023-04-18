Son dakika: Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, finale de adım adım yaklaşılıyor. Finali İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Devler Ligi için sıcak bir gelişme yaşandı.
Independent'in haberine göre Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.
Haberin devamında, "Seçim sebebiyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kazanan kim olursa olsun, siyaset yorumcularına göre bu ortamın devam etme durumu söz konusu. Eğer bu gerçek olursa UEFA, finalin oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu tekrar yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.
Bayern Münih ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle dev maç Portekiz'in Lizbon kentine alınmıştı.
Bir yıl sonrasında yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea - Manchester City finali, Türkiye'nin İngiltere hükümetinin koronavirüs kırmızı listesinde bulunmasından ötürü yine Portekiz'e ertelenmişti. Bu kez ev sahibi ise Porto şehri olmuştu.
Son olarak geçtiğimiz yıl Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool - Real Madrdi finali, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda gerçekleştirilmişti.