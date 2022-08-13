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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo hayatının şokunu yaşadı! Brentford - Manchester United maçında dizlerinin üstüne çöktü ve...

Son dakika: Cristiano Ronaldo hayatının şokunu yaşadı! Brentford - Manchester United maçında dizlerinin üstüne çöktü ve...

13.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Manchester United, Brentford'a konuk oldu. Kırmızı Şeytanlar, ilk haftada Brighton karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin şokunu atlatamadan Brentford deplasmanında neye uğradığını şaşırdı. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11 çıktığı maçta Manchester United, henüz ilk yarı bitmeden 4-0 geri düştü. Rakibin gollerinin ardından Portekizli yıldız Ronaldo, sahanın ortasında dizlerinin üstüne çöktü kaldı...

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Brentford deplasmanına çıktı. Ligin ilk haftasında Brentford'a kendi evinde 2-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, gidişatı durdurmak için Brentford karşısına galibiyet parolasıyla çıktı ancak planlar tam tersi şekilde işledi...

Karşılaşmanın 10. dakikasında Da Silva'nın şutuyla David de Gea'nın büyük hatasının ardından kalesinde golü gören Manchester United, 8 dakika frikikten Jensen'in golüne engel olamadı.

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Henüz 20 dakikada 2-0 geriye düşen United, 30. dakikada Ben Mee ve 35. dakikada Mbeumo'nun gollerine de karşı koyamadı ve skor bir anda 4-0'a geldi.

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Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk 11 başladığı karşılaşmada yenilen gollerin ardından sahanın ortasında dizlerinin üstüne çöktü ve adeta yıkıldı.

BRENTFORD - MANCHESTER UNITED

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