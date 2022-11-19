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  4. Son dakika: Cüneyt Çakır, Türkiye - Çekya maçının 5. dakikasında 'son düdüğünü' çaldı! 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla jübile...

Son dakika: Cüneyt Çakır, Türkiye - Çekya maçının 5. dakikasında 'son düdüğünü' çaldı! 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla jübile...

19.11.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, yeşil zemine veda etti. Çakır, iki takım futbolcularının da sarılması ve taraftarların "Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla birlikte saha dışına çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında ise oyun durdu ve hakem Cüneyt Çakır, yeşil zemine veda etti. Tecrübeli hakemin vedasında ise duygusal anlar yaşandı...

TARİHE GEÇTİ

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Türkiye - Çekya maçını 5. dakikaya kadar yöneten Cüneyt Çakır, kenara geldi ve Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem olarak tarihe geçti.

FUTBOLCULAR SARILDI

İki takım futbolcuları da tecrübeli hakemin yanına geldi ve kendisine sarılarak veda etti.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Cüneyt Çakır, Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla kenara geldi ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den plaketini aldı.

Çakır'ın vedasıyla birlikte karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem William Collum yönetmeye devam etti.

Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır

CÜNEYT ÇAKIR VEDA ETTİ

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Cüneyt Çakır son dakika a milli takım

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