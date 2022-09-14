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Son dakika: 'Değerini bulursa gidecek!' Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi! 6 kulüp birden...

14.09.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve transferlerini bu doğrultuda yapan Fenerbahçe'de gelen yeni isimlerin yanı sıra ayrılık yaşayan da birçok oyuncu olmuştu. Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başından beri vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu için 6 Avrupa devi harekete geçti. Sarı - lacivertlilerin Kadıköy'de Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya Napoli, Lazio, Leipzig ve Sevilla kulüplerinin milli futbolcuyu izlemek için geleceği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı - lacivertlilerin birçok oyuncusuna teklif gelmiş ancak Portekizli çalıştırıcının onay vermediği isimler gönderilmemişti.

Jesus'un sezon başından itibaren vazgeçilmezleri arasına giren ve takımdan ayrılmasını istemediği Ferdi Kadıoğlu da Avrupa devlerinin hedefinde olan isimler arasında yer alıyordu.

AKIN AKIN İZLEMEYE GELİYORLAR

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Yeni sezona da iyi bir performansla başlayan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'dan 6 kulübün gözlemcisinin izlemeye geleceği öğrenildi.

DÖRT KULÜP BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmaya 6 Avrupa kulübünün temsilci yollayacağı ifade edildi. Bu 6 kulüpten 4'ünün Napoli, Lazio, Leipzig ve Sevilla olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

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Ferdi Kadıoğlu için yönetimin kapıyı 12 milyon euro'dan (218 milyon TL) açacağı ancak bu rakamın üzerine çıkılması ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

İYİ TEKLİF GELMESİ HALİNDE İZİN VERİLECEK

Fenerbahçe'ye tatmin edici bir teklifin gelmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinden birine transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. Ocak ayında transferin gerçekleşmemesi durumunda sezon sonunda da ciddi pazarlıkların olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı - lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcusu, bu sezon 10 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı. (Takvim)

FERDİ KADIOĞLU FOTOĞRAFLARI

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