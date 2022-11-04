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Son dakika: Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! "17 yaşındaki çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!"

04.11.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etmiş ve lider olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol - 1 asist ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünya basını; genç futbolcunun performansına övgüler yağdırırken, Ukrayna temsilcisinin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi. Özellikle Sport24'ün "Arda Güler, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu" başlıklı haberi ön plana çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmiş ve B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetmişti. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Arao'nun golünde asisti de yaparak yıldızlaştı.

DÜNYA, ARDA GÜLER'İ KONUŞUYOR

Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması, dünya basınında da geniş yer buldu. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanılırken, Dinamo Kiev'e büyük eleştiri geldi.

UA FOOTBALL: "IZDIRABINA SON VERDİ"

UA FOOTBALL: "IZDIRABINA SON VERDİ"

"Oyunu Fenerbahçe belirledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol Dinamo Kiev'ın ızdırabına son verdi. Genel olarak iç karartıcı tablo."

SPORT 24: "KENDİLERİNİ KANITLAYAMADILAR"

SPORT 24: "KENDİLERİNİ KANITLAYAMADILAR"

"Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir zaman kendilerini kanıtlayamadı ve Fenerbahçe'ye karşı alınan bir başka yenilgi sezonun sonu oldu."

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU"

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU"

Sport24'ün 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;

‘EN BÜYÜK PROBLEM ARDA OLDU’

‘EN BÜYÜK PROBLEM ARDA OLDU’

'Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı.

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