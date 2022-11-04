Son dakika: Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! "17 yaşındaki çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmiş ve B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetmişti. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Arao'nun golünde asisti de yaparak yıldızlaştı.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması, dünya basınında da geniş yer buldu. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanılırken, Dinamo Kiev'e büyük eleştiri geldi.
"Oyunu Fenerbahçe belirledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol Dinamo Kiev'ın ızdırabına son verdi. Genel olarak iç karartıcı tablo."
"Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir zaman kendilerini kanıtlayamadı ve Fenerbahçe'ye karşı alınan bir başka yenilgi sezonun sonu oldu."
Sport24'ün 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;
'Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı.