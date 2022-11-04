Son dakika: Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! "17 yaşındaki çocuk, Dinamo Kiev'i yerin dibine soktu!"

SPORT 24: "KENDİLERİNİ KANITLAYAMADILAR"

"Mircea Lucescu'nun öğrencileri bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir zaman kendilerini kanıtlayamadı ve Fenerbahçe'ye karşı alınan bir başka yenilgi sezonun sonu oldu."

