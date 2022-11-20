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Son dakika: Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu! 31 dakikada 3 gol attı, sosyal medyanın zirvesine oturdu

20.11.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası resmen başladı! Merakla beklenen turnuva, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile start aldı. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın formasıyla açılış karşılaşmasına damgasını vurdu. 3. dakikada attığı gol iptal edilen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Katar ile oynanan müsabakada Dünya Kupası'nın 15. dakikasında açılış golünü kaydeden isim oldu. Valencia, takımının 2. golünü de attı ve sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan bu maç, beklendiği gibi oldukça hareketli başladı. Dünyadaki tüm futbolseverlerin merakla beklediği turnuvaya ise Fenerbahçe damgasını vurdu.

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ENNER VALENCIA ŞOV YAPTI

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERDİ

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERDİ

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterme şansı buldu.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Takım kaptanlığını üstlenen 33 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı.

İLK GOLE OFSAYT KARARI

İLK GOLE OFSAYT KARARI

Maçın henüz 3. dakikasında topu ağlarla buluşturan Enner Valencia'nın attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PENALTIYI ALDI

PENALTIYI ALDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesinin ardından yerde kalan Valencia, penaltı bekledi. Hakem Orsato, bir süre bekledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI

AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI

Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

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