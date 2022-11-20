Son dakika: Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu! 31 dakikada 3 gol attı, sosyal medyanın zirvesine oturdu

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan bu maç, beklendiği gibi oldukça hareketli başladı. Dünyadaki tüm futbolseverlerin merakla beklediği turnuvaya ise Fenerbahçe damgasını vurdu.