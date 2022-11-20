Son dakika: Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu! 31 dakikada 3 gol attı, sosyal medyanın zirvesine oturdu

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan bu maç, beklendiği gibi oldukça hareketli başladı. Dünyadaki tüm futbolseverlerin merakla beklediği turnuvaya ise Fenerbahçe damgasını vurdu.
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterme şansı buldu.
Takım kaptanlığını üstlenen 33 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı.
Maçın henüz 3. dakikasında topu ağlarla buluşturan Enner Valencia'nın attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesinin ardından yerde kalan Valencia, penaltı bekledi. Hakem Orsato, bir süre bekledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.