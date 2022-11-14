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Son dakika: 'Dünya Kupası'ndan sonra...' Galatasaray'ın istediği Eden Hazard'dan flaş sözler! Taraftarı heyecan sardı...

14.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'da hücum hattındaki rotasyonun genişletilmesi adına Eden Hazard isminin listeye alındığı iddia edilmişti. Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda istemediği öne sürülen Belçikalı yıldız, geleceğine dair yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Juan Mata, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimlere imza attıran sarı - kırmızılıların bir başka dünya yıldızı Eden Hazard ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

HAZARD'DAN TRANSFER SÖZLERİ

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan ve Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar çıkan Hazard, yaptığı açıklamalarla sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

'ANCELOTTI İSTEMİYOR' İDDİASI

'ANCELOTTI İSTEMİYOR' İDDİASI

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda istemediği ileri sürülen yıldız futbolcu, geleceğine dair konuştu. İşte o sözler...

"DURUMUM İYİ DİYEMEM"

"DURUMUM İYİ DİYEMEM"

"Real Madrid'deki durumum iyi gidiyor diyemem. Şu an oynamıyorum ve sadece antrenman yapıyorum. Neredeyse hiç antrenman kaçırmadım. Ancelotti hakkında bir eleştirim yok."

"MAKSİMUMUMU VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

"MAKSİMUMUMU VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Benimle ilgili düşüncelerini basın toplantısında açıklamıştı. Sezon başında görüştük ve benden yüzde yüzümü vermemi talep etti. Ben de bunu deniyorum."

"BUNU KABUL EDİYORUM"

"BUNU KABUL EDİYORUM"

"Tabii ki her futbolcu gibi ben de daha fazla oynamak istiyorum. Ben oynadığımda takım iyi sonuçlar alamıyordu. Çıkmaza girmiştim. Bu durumu kabul ediyorum."

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