Son dakika: 'Dünya Kupası'ndan sonra...' Galatasaray'ın istediği Eden Hazard'dan flaş sözler! Taraftarı heyecan sardı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Juan Mata, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimlere imza attıran sarı - kırmızılıların bir başka dünya yıldızı Eden Hazard ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan ve Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar çıkan Hazard, yaptığı açıklamalarla sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda istemediği ileri sürülen yıldız futbolcu, geleceğine dair konuştu. İşte o sözler...
"Real Madrid'deki durumum iyi gidiyor diyemem. Şu an oynamıyorum ve sadece antrenman yapıyorum. Neredeyse hiç antrenman kaçırmadım. Ancelotti hakkında bir eleştirim yok."
"Benimle ilgili düşüncelerini basın toplantısında açıklamıştı. Sezon başında görüştük ve benden yüzde yüzümü vermemi talep etti. Ben de bunu deniyorum."
"Tabii ki her futbolcu gibi ben de daha fazla oynamak istiyorum. Ben oynadığımda takım iyi sonuçlar alamıyordu. Çıkmaza girmiştim. Bu durumu kabul ediyorum."