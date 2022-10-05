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  4. Son dakika: Eljif Elmas ve Kim Min-Jae sonrası bir Fenerbahçeli daha Napoli'ye gidiyor! Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın gündeminde...

Son dakika: Eljif Elmas ve Kim Min-Jae sonrası bir Fenerbahçeli daha Napoli'ye gidiyor! Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın gündeminde...

05.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlamış ve Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisinde değişikliğe gitmişti. Pereira öncesi hücum hattında görev yapan Kadıoğlu, deneyimli teknik adamla birlikte kanat bek pozisyonuna kaydırılmıştı. Daha sonra İsmail Kartal ile birlikte sağ ve sol bek mevkilerinde değerlendirilen genç yıldız, performansıyla beğeni toplamıştı. Bu sezon da Jorge Jesus ile birlikte çıkışını sürdüren Kadıoğlu için Napoli devreye girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki çıkışını bu sezonda da devam ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. A Milli Takım'da da forma giyen ve birçok pozisyonda görev yapabilen genç futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biri olmuştu. Portekizli çalıştırıcının ilk 11'deki vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

FERDİ KADIOĞLU GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

BU KEZ DE FERDİ KADIOĞLU

BU KEZ DE FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden ve her iki futbolcuyu da ilk 11'de oynatan Napoli'nin bu kez de Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olduğu ortaya çıktı.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Takvim'in haberine göre; Napoli, bir süredir takipte olduğu oyuncu için resmi girişimlere başlayacak.

HAFTAYA İLK TEKLİF

HAFTAYA İLK TEKLİF
Haberde İtalya Ligi Serie A devinin Ferdi için önümüzdeki hafta ilk teklifini yapacağı kaydedildi.

DERBİYE GÖZLEMCİ YOLLADILAR

DERBİYE GÖZLEMCİ YOLLADILAR
Ayrıca Napoli'nin Beşiktaş ile oynanan derbiye gözlemcilerini gönderdiği ve oyuncu hakkında rapor hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Scoutlar'ın raporunun çok olumlu olması nedeniyle girişimlere başlanacağı öğrenildi.

SERBEST KALMA BEDELİ YOK

SERBEST KALMA BEDELİ YOK
Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinde ise herhangi bir serbest kalma maddesinin bulunmadığı ve İtalyan devinin Fenerbahçe ile sıkı bir pazarlığa gireceği aktarıldı.
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