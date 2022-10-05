Son dakika: Eljif Elmas ve Kim Min-Jae sonrası bir Fenerbahçeli daha Napoli'ye gidiyor! Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın gündeminde...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki çıkışını bu sezonda da devam ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. A Milli Takım'da da forma giyen ve birçok pozisyonda görev yapabilen genç futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biri olmuştu. Portekizli çalıştırıcının ilk 11'deki vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

FERDİ KADIOĞLU GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

BU KEZ DE FERDİ KADIOĞLU Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden ve her iki futbolcuyu da ilk 11'de oynatan Napoli'nin bu kez de Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olduğu ortaya çıktı.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR Takvim'in haberine göre; Napoli, bir süredir takipte olduğu oyuncu için resmi girişimlere başlayacak.

HAFTAYA İLK TEKLİF Haberde İtalya Ligi Serie A devinin Ferdi için önümüzdeki hafta ilk teklifini yapacağı kaydedildi.

DERBİYE GÖZLEMCİ YOLLADILAR Ayrıca Napoli'nin Beşiktaş ile oynanan derbiye gözlemcilerini gönderdiği ve oyuncu hakkında rapor hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Scoutlar'ın raporunun çok olumlu olması nedeniyle girişimlere başlanacağı öğrenildi.