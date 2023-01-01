SON DAKİKA: Erman Toroğlu taze haber diyerek skandalı canlı yayında açıkladı! "Şu an hakem gözlemcisi olan biri, uçakta bir kadını taciz ederken yakalandı"

SON DAKİKA: Geçmişte olduğu gibi bu sezonda da Süper Lig'de en çok tartışılan konuların başında hakemler geliyor. Özellikle son hafta oynanan Sivasspor Galatasaray maçının ardından mücadelenin orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp, Sivasspor'un golü için verilen iptal kararı sonrası gündemden düşmezken, Erman Toroğlu bu kez bambaşka bir konuda ismini vermediği bir hakem için olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski bir futbolcu, hakem ve halihazırda gözlemcilik yapan bir isim için aldığı bir haberi canlı yayında açıklarken, bu sözler sonrası sosyal medya adeta sallandı.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ: