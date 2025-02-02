SON DAKİKA: Fenerbahçe 13 dakikada 2 farklı geriye düşünce taraftar çılgına döndü! Yeni transfere büyük tepki

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler'de Mourinho yeni transferlere şans verirken en çok merak edilen isim Skriniar da karşılaşmada ilk 11 başlayan isimler arasındaydı.

Fenerbahçe karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Ali Sowe'un kaydettiği gollerle 2-0 geriye düşerken Kadıköy'deki bu skor taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada adeta isyan ederken, yeni transfer Skriniar'a da tepki gösterdi.

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