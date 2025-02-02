SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe 13 dakikada 2 farklı geriye düşünce taraftar çılgına döndü! Yeni transfere büyük tepki

SON DAKİKA: Fenerbahçe 13 dakikada 2 farklı geriye düşünce taraftar çılgına döndü! Yeni transfere büyük tepki

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2025 20:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

22. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe rakibi karşısında 13 dakikada 2-0 geriye düşerken soyunma odasına 2-1'lik mağlubiyetle gitti. Karşılaşmada yeni transferler ilk 11'de şans bulurken Fenerbahçe taraftarı takıma tepki gösterdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler'de Mourinho yeni transferlere şans verirken en çok merak edilen isim Skriniar da karşılaşmada ilk 11 başlayan isimler arasındaydı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 56'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 2
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

Fenerbahçe karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Ali Sowe'un kaydettiği gollerle 2-0 geriye düşerken Kadıköy'deki bu skor taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada adeta isyan ederken, yeni transfer Skriniar'a da tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan o ülkeye tehdit! "Varlıklarını sürdüremezler"

Trump'tan o ülkeye tehdit! "Varlıklarını sürdüremezler"

30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu!

30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu!

G.Saray resmen açıkladı! 'Kampa kendi isteğiyle katılmadı'

G.Saray resmen açıkladı! 'Kampa kendi isteğiyle katılmadı'

Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

G.Saray Zaniolo için anlaştı! İşte yeni takımı

G.Saray Zaniolo için anlaştı! İşte yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.