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SON DAKİKA: Fenerbahçe açıkladı, ortalık karıştı! "Austuria Wien..."

19.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında karşılaştığı Austuria Wien karşısında rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koymuş. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları oldukça çirkin bir tutum sergilerken, Sarı-Lacivertli kulüpten yaşanan olayların ardından sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda son viraj olan play off turu ilk maçında deplasmanda Austuria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş karşılaşması öncesi tur kapısını aralamayı başarmıştı. Mücadelenin 43. dakikasında Austria Wien taraftarı sahaya yabancı madde yağdırmaya başlarken, tribünlerden atılan davul tokmağı Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a isabet etti. Altay Bayındır’ın göğsüne isabet eden davul tokmağı ile yere yığılmasından sonra maç durmuştu.

SERT AÇIKLAMA!

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Ev sahibi ekibin taraftarları mağlubiyeti hazmemeyerek oldukça çirkin bir tutum sergilerken, Sarı-Lacivertli camiadan yaşanan bu durumla ilgili sert bir açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

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"UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien’in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik. Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki;

Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.

Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor; saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz.

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE

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Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika fenerbahçe
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