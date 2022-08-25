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Son dakika: Fenerbahçe - Austria Wien maçını izleyenler ne olduğunu anlayamadan gol geldi! İsmail Yüksek'in vuruşu karşılaşmaya damgasını vurdu...

25.08.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien'i konuk etti. Sarı - lacivertliler; karşılaşmaya çok hızlı başlarken, 12. dakikada İsmail Yüksek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Yüksek'in topu ağlara gönderdiği pozisyonu izleyenler ise gözlerine inanamadılar. Genç orta sahanın şutunda top kamera açısını da aşıp, ağlarla buluştu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geldi. Kadıköy'de tıklım tıklım tribünler önünde taraftarların büyük desteğiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, müsabakaya çok hızlı başladı. Sarı - lacivertliler, 12. dakikada ise aradığı golü İsmail Yüksek ile buldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

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İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'yi Austria Wien karşısında 1-0 öne geçirdiği golde ise izleyenler ne olduğunu anlayamadı.

İSMAİL YÜKSEK VURDU VE...

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Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak büyük bir yüksekliğe ulaştı. Kamera açısını da aşan top, indiği anda ağlarla buluştu.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

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İsmail Yüksek golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın spikeri de Fenerbahçe'nin sayısını şaşkınlıkla karşıladı.

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

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