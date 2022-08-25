Son dakika: Fenerbahçe - Austria Wien maçını izleyenler ne olduğunu anlayamadan gol geldi! İsmail Yüksek'in vuruşu karşılaşmaya damgasını vurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geldi. Kadıköy'de tıklım tıklım tribünler önünde taraftarların büyük desteğiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, müsabakaya çok hızlı başladı. Sarı - lacivertliler, 12. dakikada ise aradığı golü İsmail Yüksek ile buldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'yi Austria Wien karşısında 1-0 öne geçirdiği golde ise izleyenler ne olduğunu anlayamadı.

İSMAİL YÜKSEK VURDU VE...

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak büyük bir yüksekliğe ulaştı. Kamera açısını da aşan top, indiği anda ağlarla buluştu.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

İsmail Yüksek golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, karşılaşmanın spikeri de Fenerbahçe'nin sayısını şaşkınlıkla karşıladı.