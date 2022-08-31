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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mergim Berisha'nın yeni adresi Almanya oldu...

31.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Mergim Berisha'nın geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerde hücum hattındaki zenginliğin ardından gözden çıkarılan Berisha'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı - lacivertlilerde konuyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Mergim Berisha'ın Augsburg'a kiralık olarak transfer olduğunu resmen açıkladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe'de birçok yeni oyuncu kadroya katılmıştı. Hücum hattında Enner Valencia, Joao Pedor, Serdar Dursun ve Joshua King gibi isimleri bulunduran sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

MERGIM BERISHA İLE YOLLAR AYRILDI

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha'nın geleceği hakkındaki soru işaretleri ortadan kalktı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun Almanya'nın Augsburg takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

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"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

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Fenerbahçe kariyerinde 32 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

MERGIM BERISHA FOTOĞRAFLARI

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