Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mergim Berisha'nın yeni adresi Almanya oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe'de birçok yeni oyuncu kadroya katılmıştı. Hücum hattında Enner Valencia, Joao Pedor, Serdar Dursun ve Joshua King gibi isimleri bulunduran sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

MERGIM BERISHA İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha'nın geleceği hakkındaki soru işaretleri ortadan kalktı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun Almanya'nın Augsburg takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 32 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.