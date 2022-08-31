Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mergim Berisha'nın yeni adresi Almanya oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe'de birçok yeni oyuncu kadroya katılmıştı. Hücum hattında Enner Valencia, Joao Pedor, Serdar Dursun ve Joshua King gibi isimleri bulunduran sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha'nın geleceği hakkındaki soru işaretleri ortadan kalktı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun Almanya'nın Augsburg takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."
Fenerbahçe kariyerinde 32 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum