Son dakika: Fenerbahçe'de Filip Novak sonrası bir ayrılık daha! Yeni transfer Bruma'yı Beşiktaş'ın eski hocası alıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Filip Novak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Çek sol bek oyuncusunun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı - lacivertlilerde Filip Novak'ın ardından bir ismin daha takımdan ayrılacağı öğrenildi.

BRUMA'YI BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASI ALIYOR

TFF LİSTESİNE ALINMADI Fenerbahçe'ye sezon başında Hollanda Ligi Eredivisie ekibi PSV'den kiralık olarak transfer olan Armindo Bruma, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremedi ve TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi. Portekizli futbolcunun sakatlık yaşadığı ve sahalardan bir süreliğine uzak kalacağı ifade edilmişti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve bu nedenle sahada yer alamayan Bruma'nın oynayabileceği bir kulüpte forma giyme talebi olduğu için takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

TANIDIK BİR İSİM Sarı - lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Bruma'ya tanıdık bir isim talip oldu.

BRUMA'NIN TALİBİ Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Wahda takımı Bruma ile masaya oturdu.