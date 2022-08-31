Son dakika: Fenerbahçe'de iki yeni transfere büyük şok! Jorge Jesus, Bruma ve Gustavo Henrique'nin biletini kesti...

Son dakika haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda transfer döneminde 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertlilerde yabancı kontenjanı sorunu yaşanıyor. Fenerbahçe kadrosunda şu anda 17 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede kendisine yer bulabilecek.

MAXI GOMEZ İÇİN FORMÜL

Forvet hattına transfer planlayan ve Valencia’dan Maxi Gomez konusunda ciddi mesafe kat eden Fenerbahçe’de önemli bir soru akıllara takıldı. Berisha'nın Augsburg'a transfer olması, Pelkas’ın da Hull City’e gidecek olmasıyla 16 adet halihazırda oynayan yabancı futbolcusu bulunan sarı-lacivertlilerde Maxi Gomez’in nasıl bir formülle geleceği merak ediliyor.

YABANCI SAYISI YİNE ARTACAK

Maxi Gomez'in imzasıyla beraber kadrodaki yabancı sayısı yeniden artacak. Uruguaylı golcü hariç şu anda mevcut kadroda forma şansı bulan yabancı oyuncular şöyle: Arao, King, Valencia, Lincoln, Szalai, Peres, Pedro, Bruma, Gustavo, Alioski, Zajc, Crespo, Rossi, Osayi, Lemos ve Novak.

NOVAK VE LEMOS DA AYRILACAK

Sarı - lacivertlilerde Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha gibi Novak ile Lemos’un ayrılması da sürpriz sayılmayacak. Tüm bunlara rağmen Gomez’in katılmasıyla yabancı sayısı yine 15’te takılı kalacak. Bu nedenle bir yabancı futbolcunun daha ayrılması gerekecek.

BRUMA İLE GUSTAVO HENRIQUE GELDİKLERİ GİBİ...

Böyle bir senaryo gerçekleşirse sezon başında PSV’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma ve Flamengo’dan 1.4 milyon euroya kiralanan Gustavo Henrique ayrılığa daha yakın isimler olarak duruyor.

JESUS DA TERCİH ETMİYOR

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un da kadroda tercih etmediği iki futbolcunun gönderilmesine onay verdiği ifade edildi. (Skorer)