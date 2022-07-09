Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! Bakın kimi gönderiyor...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde önceliğin takımdan ayrılması planlanan isimlere verildiği öğrenildi. Yeni isimler takıma katılmadan önce, gidecek oyuncular için idareciler çalışma yapacak. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.

FENERBAHÇE'DE GÖNDERİLECEK İSİMLER

MESUT ÖZİL Sarı - lacivertlilerde ilk olarak Mesut Özil'le vedalaşılması bekleniyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Fenerbahçe formasını 36 müsabakada giyen Mesut Özil'le yolların ayrılması kararı alındı. Jorge Jesus'un üstünü çizdiği tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek.

MBWANA SAMATTA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği bir diğer isim Mbwana Samatta oldu. Antwerp'ten geri dönen Tanzanyalı futbolcu hazırlık kampında da etkisiz bir performans gösterdi. Mbwana Samatta'nın da sözleşmesi 2024'te bitecek.

STEVEN CAULKER Sarı-lacivertlilerde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında savunmada yaptığı bireysel hatalar nedeniyle Jorge Jesus'un hemen oyundan aldığı Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmemişti. Jorge Jesus'un Steven Caulker'la ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

MAURICIO LEMOS Fenerbahçe'de Avusturya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer alan Mauricio Lemos da İstanbul kampını iyi değerlendiremedi. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.