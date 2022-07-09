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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! Bakın kimi gönderiyor...

09.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon çalışmaları kapsamında düzenlenen Avusturya kampı ve hazırlık maçlarında takımını yakından tanıma fırsatı buldu. Kadroda tutmak istediği oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları da yönetime iletti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde önceliğin takımdan ayrılması planlanan isimlere verildiği öğrenildi. Yeni isimler takıma katılmadan önce, gidecek oyuncular için idareciler çalışma yapacak. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.

FENERBAHÇE'DE GÖNDERİLECEK İSİMLER

MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL
Sarı - lacivertlilerde ilk olarak Mesut Özil'le vedalaşılması bekleniyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Fenerbahçe formasını 36 müsabakada giyen Mesut Özil'le yolların ayrılması kararı alındı. Jorge Jesus'un üstünü çizdiği tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek.

MBWANA SAMATTA

MBWANA SAMATTA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği bir diğer isim Mbwana Samatta oldu. Antwerp'ten geri dönen Tanzanyalı futbolcu hazırlık kampında da etkisiz bir performans gösterdi. Mbwana Samatta'nın da sözleşmesi 2024'te bitecek.

STEVEN CAULKER

STEVEN CAULKER
Sarı-lacivertlilerde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında savunmada yaptığı bireysel hatalar nedeniyle Jorge Jesus'un hemen oyundan aldığı Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmemişti. Jorge Jesus'un Steven Caulker'la ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'de Avusturya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer alan Mauricio Lemos da İstanbul kampını iyi değerlendiremedi. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.

MAX MEYER

MAX MEYER
Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk günden itibaren eleştirilerin hedefi haline gelen Max Meyer'in de üstü çizildi. Tecrübeli orta sahayla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. Bunların dışında da takımdan ayrılacak isimler olacak.
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