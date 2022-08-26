Son dakika! Fenerbahçe'de taraftarlar şoke oldu! Takımın bel kemiği 19 milyon Euro'ya ayrılıyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi daha yaşanmak üzere. Kim Min-jae'yi Napoli'ye kaptıran sarı-lacivertliler bu kez de bir diğer isim Szalai'nin gidişine engel olamayabilir...

İLK 11'DE BAŞLAMADI

Austria Wien maçında yedek oturarak herkesi şaşırtan Szalai için ortaya birçok iddia atıldı. Macar futbolcu için gelen teklifler çoğalmaya başlarken, Fenerbahçe 15 milyon Euro gibi bir bedel altına bu oyuncuyu satmayacağını açıklamıştı.

'19 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTTİ'

Rus medyasında yer alan habere göre; Zenit, Szalai transferini 17+2 milyon Euro karşısında bitirdi. Fenerbahçe'nin bu teklife hayır diyemediği ve transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala Szalai'yi de gönderdiği iddia edildi.