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Son dakika! Fenerbahçe'de taraftarlar şoke oldu! Takımın bel kemiği 19 milyon Euro'ya ayrılıyor...

26.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de Austria Wien maçının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligde ve Avrupa'da müthiş bir şekilde ilerleyen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık daha yaşanabilir. Kim Min-jae'nin elde olmayan sebeplerden ötürü takımdan gitmesi Jorge Jesus'u ve taraftarları çok büyük üzüntüye sürüklemişti. Bu kez de defansın bel kemiği Szalai'ye 19 milyon Euro gibi bir teklif yapıldı.

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi daha yaşanmak üzere. Kim Min-jae'yi Napoli'ye kaptıran sarı-lacivertliler bu kez de bir diğer isim Szalai'nin gidişine engel olamayabilir...

İLK 11'DE BAŞLAMADI

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Austria Wien maçında yedek oturarak herkesi şaşırtan Szalai için ortaya birçok iddia atıldı. Macar futbolcu için gelen teklifler çoğalmaya başlarken, Fenerbahçe 15 milyon Euro gibi bir bedel altına bu oyuncuyu satmayacağını açıklamıştı.

'19 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTTİ'

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Rus medyasında yer alan habere göre; Zenit, Szalai transferini 17+2 milyon Euro karşısında bitirdi. Fenerbahçe'nin bu teklife hayır diyemediği ve transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala Szalai'yi de gönderdiği iddia edildi.

SZALAI FOTOĞRAFLARI

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