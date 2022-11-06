Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Arda Güler'i Fenerbahçe'den koparıyor!

MESUT ÖZİL'DEN TAVSİYE

Bu iddiaya dair detaylar da ortaya çıktı. Buna göre; Mesu Özil ile olan yakın ilişkisi bilinen Mourinho'nun bu hamleyi Fenerbahçe'de olduğu dönemde Arda Güler ile oldukça yakından ilgilenen yıldız isim Özil'in tavsiyesi üzerine yaptığı ortaya çıktı.