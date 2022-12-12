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Son dakika: Fenerbahçe'den 'milli' operasyon! Jorge Jesus'u çok sevindirecek transfer: Çağlar Söyüncü!

12.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dünya Kupası arasını transfer operasyonuyla değerlendiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerin gündemine Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği iddia edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Mert Müldür için de nabız yoklayacağı kaydedildi.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturarak, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un özel talebiyle harekete geçen sarı - lacivertliler, stoper transferi için operasyon başlattı. Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'nin yerli oyunculara yöneleceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN MİLLİ OPERASYON

DİĞER İSİM DE ORTAYA ÇIKTI

DİĞER İSİM DE ORTAYA ÇIKTI

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için Galatasaray ile yarışta olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı - lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE'NİN FORMÜLÜ

FENERBAHÇE'NİN FORMÜLÜ

Leicester City ile sözleşmesini uzatmadığı için kadroya giremeyen Söyüncü için Fenerbahçe'nin kiralama ücreti ve kalan maaşı ödeyerek transferi bitirmek istediği kaydedildi.

SICAK BAKABİLİR

SICAK BAKABİLİR

Yaz transfer döneminde bir Avrupa devine imza atmak isteyen 26 yaşındaki stoperin sezonu kulübe ve tribünde oturarak geçirmek istememesi nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Piyasa değeri 22 milyon euro olan Söyüncü, bu sezon takımıyla sadece 2 resmi maça çıkabildi.

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