Son dakika: Fenerbahçe'den 'milli' operasyon! Jorge Jesus'u çok sevindirecek transfer: Çağlar Söyüncü!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturarak, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un özel talebiyle harekete geçen sarı - lacivertliler, stoper transferi için operasyon başlattı. Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'nin yerli oyunculara yöneleceği ifade edildi.
Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için Galatasaray ile yarışta olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.
Sarı - lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.
Leicester City ile sözleşmesini uzatmadığı için kadroya giremeyen Söyüncü için Fenerbahçe'nin kiralama ücreti ve kalan maaşı ödeyerek transferi bitirmek istediği kaydedildi.
Yaz transfer döneminde bir Avrupa devine imza atmak isteyen 26 yaşındaki stoperin sezonu kulübe ve tribünde oturarak geçirmek istememesi nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği belirtildi.
Piyasa değeri 22 milyon euro olan Söyüncü, bu sezon takımıyla sadece 2 resmi maça çıkabildi.