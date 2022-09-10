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Son dakika: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkartılmadı...

10.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertli kulüp, Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkartılmadığını duyurdu. Ayrıca Fenerbahçe'nin bildirisinde, "Bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin sona ermesinin ardından takıma katılan oyuncularla birlikte kadrodaki yabancı sayısı 17'ye yükselen Fenerbahçe'de üç isim, TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe; Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkartılmadığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle
3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

BRUMA YENİ TRANSFER EDİLMİŞTİ

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Fenerbahçe, Armindo Bruma'yı sezon başında Hollanda'nın PSV takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekizli futbolcu, bu sezon 5 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

BRUMA FOTOĞRAFLARI

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