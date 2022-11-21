Son dakika: 'Fenerbahçe'den yılın transferi!' Her şey Jorge Jesus'a bağlı! Anthony Martial Manhcester United'dan Kadıköy'e geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen ve Dünya Kupası arasına moralli şekilde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımına oynattığı futbolla taraftarların beğenisini toplayan Jorge Jesus, ocak ayı transfer dönemi için raporunu yönetime sundu. Hücum hattına takviye istediği öne sürülen tecrübeli çalıştırıcının önüne ise dünyaca ünlü yıldız bir isim geldi.