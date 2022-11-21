Son dakika: 'Fenerbahçe'den yılın transferi!' Her şey Jorge Jesus'a bağlı! Anthony Martial Manhcester United'dan Kadıköy'e geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen ve Dünya Kupası arasına moralli şekilde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımına oynattığı futbolla taraftarların beğenisini toplayan Jorge Jesus, ocak ayı transfer dönemi için raporunu yönetime sundu. Hücum hattına takviye istediği öne sürülen tecrübeli çalıştırıcının önüne ise dünyaca ünlü yıldız bir isim geldi.
Menajerler, hücum hattına transfer yapmayı düşünen Fenerbahçe'ye Anthony Martial'i önerdi.
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giymekte zorlanan Fransız yıldıza olumlu yaklaşan sarı - lacivertli kurmaylar, menajerlerin önerisini teknik direktör Jorge Jesus'a iletti.
Eğer Portekizli çalıştırıcı transfere onay verirse Fenerbahçe Yönetimi, oyuncuyu kiralamak için hemen harekete geçecek.
Ayrılığa sıcak baktığı öne sürülen Martial'in kariyerinde yeni bir çıkış aradığı ve transfere olumlu yanıt verdiği ifade edildi.
Anthony Martial, 2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.