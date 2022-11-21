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Son dakika: 'Fenerbahçe'den yılın transferi!' Her şey Jorge Jesus'a bağlı! Anthony Martial Manhcester United'dan Kadıköy'e geliyor...

21.11.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş şekilde giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı - lacivertlilerde gündeme Manchester United'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Anthony Martial geldi. Yönetimin Fransız yıldızı Jorge Jesus'a önerdiği ve Portekizli çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen ve Dünya Kupası arasına moralli şekilde giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımına oynattığı futbolla taraftarların beğenisini toplayan Jorge Jesus, ocak ayı transfer dönemi için raporunu yönetime sundu. Hücum hattına takviye istediği öne sürülen tecrübeli çalıştırıcının önüne ise dünyaca ünlü yıldız bir isim geldi.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE

MENAJERLER ÖNERDİ

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerler, hücum hattına transfer yapmayı düşünen Fenerbahçe'ye Anthony Martial'i önerdi.

JORGE JESUS'A İLETİLDİ

JORGE JESUS'A İLETİLDİ

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giymekte zorlanan Fransız yıldıza olumlu yaklaşan sarı - lacivertli kurmaylar, menajerlerin önerisini teknik direktör Jorge Jesus'a iletti.

EĞER ONAY GELİRSE...

EĞER ONAY GELİRSE...

Eğer Portekizli çalıştırıcı transfere onay verirse Fenerbahçe Yönetimi, oyuncuyu kiralamak için hemen harekete geçecek.

TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Ayrılığa sıcak baktığı öne sürülen Martial'in kariyerinde yeni bir çıkış aradığı ve transfere olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

60 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

60 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Anthony Martial, 2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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