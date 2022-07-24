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Son dakika! Fenerbahçe dev kulüpleri bile kıskandırdı! 3 senede 55 milyon Euro...

24.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin transfer stratejisi imrenilecek cinsten... Oyuncu satışlarında iyi işler yapmaya devam eden Fenerbahçe'de son olarak Kim Min-Jae de 20 milyon Euro'yu bulan bir parayla takımdan ayrıldı. Son yıllarda Fenerbahçe'nin kasasına oyuncu satışlarından 55 milyon Euro gibi bir para girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Yaptığı oyuncu satışlarıyla dev kulüpleri bile kıskandıran Fenerbahçe'de son olarak Kim Min-Jae de hiç küçümsenmeyecek bir bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Transfer çalışmalarında çok hassas davranan sarı-lacivertliler, son yıllarda yaptığı gelirlerle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı transfer süreciyle ilgili, "Bu yapılanı dev kulüpler bile yapamaz. Çok iyi yoldayız." şeklinde yorumlar yaptı.

FENERBAHÇE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

3 İSİMDEN 55 MİLYON EURO

3 İSİMDEN 55 MİLYON EURO
2017 yılında Kjaer'i 12 milyon Euro gibi bir bedelle Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu başlangıçla beraber futbolcu göndermeye başladı. Son 3 senede İtalya'ya gönderilen isimler dikkat çekti. Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae kulübe müthiş bir gelir sağladı. Bu üç isimden 55 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti kazanıldı.

DEV KULÜPLER KISKANIYOR

DEV KULÜPLER KISKANIYOR
Fenerbahçe 55 milyon Euro kazandığı bu 3 isme yalnızca 8.5 milyon Euro harcadı. Kulübün yaptığı bu transfer stratejisi dev kulüpleri bile kıskandırdı.

KIM MIN-JAE SON PARÇA OLARAK EKLENDİ

KIM MIN-JAE SON PARÇA OLARAK EKLENDİ
Fenerbahçe son yıllarda yaptığı oyuncu satışlarıyla rakiplerine parmak ısırttı. Sarı-lacivertli takımdan 20 milyon Euro gibi bir ücretle ayrılarak takımın kasasına para girmesini sağlayan Güney Koreli yıldız, kısa süre içinde Napoli'ye imza atacak.
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