Son dakika! Fenerbahçe dev kulüpleri bile kıskandırdı! 3 senede 55 milyon Euro...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Yaptığı oyuncu satışlarıyla dev kulüpleri bile kıskandıran Fenerbahçe'de son olarak Kim Min-Jae de hiç küçümsenmeyecek bir bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Transfer çalışmalarında çok hassas davranan sarı-lacivertliler, son yıllarda yaptığı gelirlerle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı transfer süreciyle ilgili, "Bu yapılanı dev kulüpler bile yapamaz. Çok iyi yoldayız." şeklinde yorumlar yaptı.

FENERBAHÇE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

3 İSİMDEN 55 MİLYON EURO 2017 yılında Kjaer'i 12 milyon Euro gibi bir bedelle Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu başlangıçla beraber futbolcu göndermeye başladı. Son 3 senede İtalya'ya gönderilen isimler dikkat çekti. Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae kulübe müthiş bir gelir sağladı. Bu üç isimden 55 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti kazanıldı.

DEV KULÜPLER KISKANIYOR Fenerbahçe 55 milyon Euro kazandığı bu 3 isme yalnızca 8.5 milyon Euro harcadı. Kulübün yaptığı bu transfer stratejisi dev kulüpleri bile kıskandırdı.