Son dakika: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının yankıları sürüyor! "UEFA'dan ceza alacaklarına eminim!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan müsabakada Ukrayna ekibinin sert tavrı nedeniyle tansiyon oldukça yükselmişti. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin takımındaki oyuncuları sakatladığına dair yaptığı açıklamayla tepki toplamıştı.

"OYUNCULARIM HASTANELİK OLDU"

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısını soru almadan terk eden Rumen çalıştırıcı, odadan çıkarken kapıda serzenişte bulunmuştu. Karşılaşmada çok faul olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim ama Avrupa'da böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncularım hastanelik oldu, kalecim sakatlandı." diye konuşmuştu.

Lucescu'nun bu sözleri sonrasında Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiri gelirken, bir açıklama da Dinamo Kiev Başkanı'ndan geldi.

Ukrayna ekibinin başkanı Igor Surkis çarpıcı açıklamalarda bulundu. Surkis, sarı - lacivertlilerin UEFA'dan büyük bir ceza alacağını ifade etti.

"FENERBAHÇE BÜYÜK CEZA ALACAK"

Fenerbahçe'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Surkis, "UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok." ifadelerini kullandı.

"HAKEM BU MAÇIN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ"

Dinamo Kiev maçının ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Surkis, "Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

KIEV'E İLKİ YAŞATTI

Ayrıca 2020-21 Avrupa Ligi son 16 turunda Villarreal ile oynadığı iki maçı da kaybeden Dinamo Kiev, Kasım 1992’den bu yana bu turnuvada ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı. (Milliyet)