Son dakika: Fenerbahçe gözünü kararttı! Süper Lig'e damga vurmuş golcülerin hepsi listede...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'de yönetim, santrfor transferine hız verdi. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerin bir değil iki santrfor takviyesi yapacağı belirtilirken, gündeme gelen isimler taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir listesinde yer alan Alexander Sörloth için sıcak bir gelişme yaşandı.

Andre Silva, Timo Werner ve Yussuf Poulsen'in arkasında 4. forvet durumuna düşen Sörloth, ilk 11'de şans bulabilmek için takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, golcü oyuncu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

MICHY BATSHUAYI GİRİŞİMİ

Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de 14 gollük bir performans sergilemesine rağmen kaçırdığı pozisyonlarla siyah - beyazlı taraftarların eleştirisini alan Michy Batshuayi için de girişimde bulundu.