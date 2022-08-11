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Son dakika: Fenerbahçe gözünü kararttı! Süper Lig'e damga vurmuş golcülerin hepsi listede...

11.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de santrfor problemi dikkat çekmişti. Teknik direktör Jorge Jesus da "Bir forvet hamlesi yapabiliriz" diyerek transferin sinyalini vermişti. Fenerbahçe'nin gündemine bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan Vincent Aboubakar ve Michy Batshuayi isimleri geldi. Öte yandan sarı - lacivertlilerin Trabzonspor'da gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth için de takipte olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'de yönetim, santrfor transferine hız verdi. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerin bir değil iki santrfor takviyesi yapacağı belirtilirken, gündeme gelen isimler taraftarı heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ LİSTESİ

SÖRLOTH'TA SICAK GELİŞME

SÖRLOTH'TA SICAK GELİŞME
Fenerbahçe'nin uzun süredir listesinde yer alan Alexander Sörloth için sıcak bir gelişme yaşandı.

ÖNÜ AÇILDI

ÖNÜ AÇILDI
Norveçli golcünün kulübü Leipzig, eski futbolcusu Timo Werner'i Chelsea'den geri aldı ve Sörloth transferinin önü açıldı.

DÖRDÜNCÜ FORVET KONUMUNA DÜŞTÜ

DÖRDÜNCÜ FORVET KONUMUNA DÜŞTÜ
Andre Silva, Timo Werner ve Yussuf Poulsen'in arkasında 4. forvet durumuna düşen Sörloth, ilk 11'de şans bulabilmek için takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

FENERBAHÇE YENİDEN DEVREDE

FENERBAHÇE YENİDEN DEVREDE
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, golcü oyuncu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

MICHY BATSHUAYI GİRİŞİMİ

MICHY BATSHUAYI GİRİŞİMİ
Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de 14 gollük bir performans sergilemesine rağmen kaçırdığı pozisyonlarla siyah - beyazlı taraftarların eleştirisini alan Michy Batshuayi için de girişimde bulundu.
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