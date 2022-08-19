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SON DAKİKA: Fenerbahçe için dev kulübe rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

19.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-Lacivertliler son çıktığı mücadelelerde Süper Lig'de 6-0 Avrupa Ligi'nde ise 2-0'lık galibiyetleriyle taraftarlarını sevindirirken, transferde de çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in özellikle forvet konusunda bir hamle yapması beklenirken dünya yıldızı bir isimde sona gelindi. İşte detaylar...

Moise Kean

Moise Kean

İTA İtalya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ligin son haftasında oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılma yolunda son viraj olan play-off turu ilk mücadelesinde Austuria karşısında çıktığı ilk mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koymuştu.

KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ!

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Öte yandan şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat transferleriyle güçlendiren Sarı-Lacivertliler'de bu isimlere rağmen forvet arayışları da sürüyor. Özellikle Sarı-Lacivertli taraftarların yönetime yaptığı forvet baskısı sonrası konuşan Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" diyerek transferin sinyalini vermişti.

MAXI GOMEZ, SÖRLOTH...

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Sarı-Lacivertli kurmaylar bu anlamda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gündemdeki isimlerden Maxi Gomez ve Sörloth'a dair somut bir gelişme yaşanmazken, Fenerbahçe'nin gündemin ses getirecek bir ismin geldiği öğrenildi. Buna göre Sarı-Lacivertli ekip, Jesus'un özellikle güçlü ve yan toplarda etkili bir oyuncu istemesinin ardından Sörloth ya da Maxi Gomez'in yerine son dönemlerinde istediği verimi gösteremese bile Moise Kean transfer listesine ekledi.

RESTİ ÇEKTİ!

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22 yaşındaki santrfor İngiltere'de de istediği transferi yapamazsa Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Son kiralandığı Juventus'ta Allegri'nin gözüne giremeyen Kean bu defa geleceği adına daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Kulübü Everton ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kean son olarak, İtalyan ekibi Juventus'a kiralanmış ancak beklediği süreyi bulamamıştı. İngiliz ekibi, Kean için oyuncuyu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma göndermek istiyor. Kean İtalya Milli Takımı'nda da yer bulabilmek için bu fırsatı geri çevirmek istemediği ve Fenerbahçe için takımdan ayrılmak istediği de iddia edildi.

MOISE KEAN KİMDİR?

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22 yaşındaki Moise Kean'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar Everton'da bulunuyor. İtalyan ekibi Juventus'a kiralanan ancak beklediği süreyi bulamayan Kean için Everton oyuncuyu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma göndermek istiyor. Keane İtalya Milli Takımı'nda da yer bulabilmek için bu fırsatı geri çevirmek istemiyor.

MOISE KEAN FOTOĞRAFLARI

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